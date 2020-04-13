Экофарм спросил у Садового: что важнее - защита медиков или политическая конъюнктура?

10 апреля львовский городской голова в фейсбук-посте назвал "фейком" новость, напечатанную несколькими сайтами, посвященную бесплатной поставке противовирусного препарата Протефлазид ® в больницы Львова. Андрей Садовой

возмутился, что его имя "использовано в рекламе" и даже заявил, что партию препарата, полученную несколькими днями ранее, вернут компании-производителю.

Разработчик и производитель препарата - НПК "Экофарм" - на своем официальном сайте разместил комментарий, указав на наличие документальных подтверждений того, что события вокруг гуманитарной помощи Львову противовирусным средством для защиты медперсонала больниц происходили совсем иным образом.

"Просим Вас официально ответить на несколько простых вопросов, - пишет г-ну Садовому научно-производственная компания" Экофарм ". -

Первое. Есть ли фейком Ваши личные переговоры с руководством НПК "Экофарм" по Вашей инициативе - с обсуждением гуманитарной помощи Львову препаратом Протефлазид?

Второе. Есть ли фейком дальнейшие контакты Ваших подчиненных с соответствующими службами фармкомпании - с обсуждением количества, срока поставок и других тонкостей?

Третье. Оказался ли фейковым официальный документ, с которым было предложено ознакомиться Вашим медицинским советникам - отчёт Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского о результатах исследований действия Протефлазида на коронавирусы?

Четвертое. Есть ли фейком письмо от исполняющего обязанности генерального директора Львовской коммунальной больницы скорой помощи Олега Самчука к "Экофарму" с просьбой гумпомощи, отправленный по почте?".

"Ответы на эти вопросы есть однозначные и подкреплены соответствующими документами, поэтому - в чем же "фейк", Андрей Иванович?", - добавляет еще один вопрос фармпроизводитель.

Кроме того, фармкомпанию удивила критика мэром Львова "рекламной" сущности публикации о бесплатной поставке ее продукции: "Неужели мэр Львова считает, что благотворительная поставка в больницы города препарата для защиты медперсонала должно быть окутано завесой секретности? Речь идет о тайном "договорняке"? Извините, мы не ориентируемся в таких тонкостях деятельности городской власти. "Экофарм" с начала эпидемии уже предоставил тысячи единиц препарата десяткам больниц, даже некоторым украинским и зарубежным посольствам по их просьбе. И мы всегда отчитываемся об этом через СМИ. Надеемся, Вы понимаете причину, - гуманитарная помощь иногда используется в ненадлежащий способ или разворовывается. Поэтому необходима публичная фиксация ", - пишут Андрею Садовому производители препарата.

А напоследок фармацевтическая компания заинтриговала наблюдателей - намекнув, что ей известны истинные причины "разворота в небе" львовского городского головы, который то заказывает препарат, то через несколько дней пытается это отрицать.

Следовательно, речь идет о жесткой конкурентной войне которая развернулась на фармрынке Украины с началом эпидемии: "Если конъюнктура, создаваемая теневыми игроками фармрынка и связанными с ними политиками-лоббистами, для Вас важнее защиты львовских медиков, что Вы готовы вернуть препарат, - мы его примем. Ведь Протефлазида сейчас не хватает на удовлетворение всех просьб о гуманитарной помощи, которые каждый день поступают в "Экофарм".

Производитель пообещал проинформировать, куда будет перенаправлена ​​подарена Львову партия препарата, от которой "отрекся", как пишет львовская пресса, мэр Андрей Садовый.

Напоминаем, что данный препарат стал объектом повышенного интереса после публикации отчета Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины по результатам исследований действия Протефлазида на коронавирусы. Позже на пресс-конференции руководство АМН и института подтвердили, что тестирование действующего вещества препарата показало вероятную способность Протефлазида замедлять репликацию коронавирусов. Президент НАМН академик Цимбалюк обратился с официальным письмом в Кабмин с предложением использовать препарат для профилактики и лечения болезни, вызванной коронавирусом.

Бывшая руководительница МОЗ Ульяна Супрун резко негативно высказалась против такой инициативы Академии медицинских наук, после чего в прессе началась масштабная "антипротифлазидна" кампания.

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