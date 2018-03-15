Эффект пульсации: фигура одного партнера зависит от второго

Когда кто-то из домашних садится на диету, семья разделяется на два лагеря: сторонники либо саботажники. И это либо поддерживает стремление худеющего, либо умеряет его пыл.

Недавнее открытие ученых показали, что семейные пары могут терять или прибавлять в весе одновременно, сообщает The Independent. И чаще всего это происходит по желанию только лишь одного из партнеров.

В частности, исследование показало, что если один из партнеров садится на диету, то с огромной вероятностью худеть начинает и второй.

"Эта закономерность называется эффектом пульсации. То есть, меры, предпринимаемые одним партнером для потери веса, непреднамеренно сказываются на втором", - утверждает соавтор исследования Эми Горин, доцент кафедры психологических наук Университета Коннектикута.

То есть, даже не предпринимая никаких попыток, второй партнер также начинает терять в весе.

Ученые полагают, что все дело в порождении мотивации: стремление к здоровому питанию и активному образу жизни одного партнера вызывает подсознательное стремление к такому же образу жизни второго партнера.

При этом существует и обратная связь: нездоровый образ жизни и наращивание лишних кило одним из супругов точно также отражается и на втором супруге – он также начинает поправляться.

Как ранее сообщал "МедОбоз", чтобы похудеть, нужно соблюдать важные правила в питании.