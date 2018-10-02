Единогласно: в Раде поддержали увольнение Супрун и ее скандального зама

Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об обращении к Кабинету министров об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

Об этом во время заседания комитета во вторник, 2 октября, заявила глава комитета, народный депутат Ольга Богомолец, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Супрун и Линчевский

"Постановление о неспособности правового статуса руководства Министерства здравоохранения Украины, несоответствии занимаемым должностям и обращении к Кабинету министров Украины об увольнении с занимаемых должностей первого заместителя министра здравоохранения Украины Уляны Супрун и заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского №8587. Единогласно проголосовано", – заявила Богомолец.

Напомним, Линчевский ранее попал в скандал, заявив, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут". Супрун публично пояснила заявление своего зама.

Дисциплинарная комиссия предложила закрыть дело в отношении Линчевского. "Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не видит дисциплинарного проступка", - отметил председатель комиссии Константин Ващенко.

Как писал OBOZREVATEL, известный украинский врач-диссидент Семен Глузман предъявил жесткие обвинения Супрун. Он заявил, что она и ее команда разрушают украинскую медицину вместо того, чтобы реформировать ее.

Кроме того, Министерство здравоохранения якобы тратит миллионы на информационную поддержку своего нынешнего руководителя. С таким заявлением выступила президент благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентина Маркевич.