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/Новости медицины

Джим Керри вызвал ярость своей карикатурой-реакцией на запрет абортов

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Джим Керри поделился шокирующей карикатурой, на которой губернатор Алабамы Кей Айви была изображена как абортированный плод.

Об этом сообщает The Sun.

Джим Керри

Джим Керри

znaj.ua

Актер опубликовал свою работу в соцсети через несколько дней после того, как Айви подписала запрет процедуры на аборты в южном штате США, за исключением случаев неотложной медицинской помощи.

На рисунке изображена губернатор Алабамы Кей Айви в качестве абортированного плода.

Многие пользователи Twitter возмутились и предложили отключить аккаунт звезды.

Кей Айви

Кей Айви

thesun.co.uk

Если вы собираетесь прервать беременность, это должно быть сделано раньше, чем плод станет губернатором Алабамы, сказал Керри.

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