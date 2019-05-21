Джим Керри вызвал ярость своей карикатурой-реакцией на запрет абортов

Джим Керри поделился шокирующей карикатурой, на которой губернатор Алабамы Кей Айви была изображена как абортированный плод.
Об этом сообщает The Sun.
Джим Керри
znaj.ua
Актер опубликовал свою работу в соцсети через несколько дней после того, как Айви подписала запрет процедуры на аборты в южном штате США, за исключением случаев неотложной медицинской помощи.
I think If you’re going to terminate a pregnancy, it should be done sometime before the fetus becomes Governor of Alabama. pic.twitter.com/6QgsY2rMz7— Jim Carrey (@JimCarrey) May 18, 2019
На рисунке изображена губернатор Алабамы Кей Айви в качестве абортированного плода.
Многие пользователи Twitter возмутились и предложили отключить аккаунт звезды.
Кей Айви
thesun.co.uk
Если вы собираетесь прервать беременность, это должно быть сделано раньше, чем плод станет губернатором Алабамы, сказал Керри.
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