Джим Керри вызвал ярость своей карикатурой-реакцией на запрет абортов

Джим Керри поделился шокирующей карикатурой, на которой губернатор Алабамы Кей Айви была изображена как абортированный плод.

Об этом сообщает The Sun.

Актер опубликовал свою работу в соцсети через несколько дней после того, как Айви подписала запрет процедуры на аборты в южном штате США, за исключением случаев неотложной медицинской помощи.

I think If you’re going to terminate a pregnancy, it should be done sometime before the fetus becomes Governor of Alabama. pic.twitter.com/6QgsY2rMz7