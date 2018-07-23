"Доступные лекарства": Минздрав расширил список препаратов

Министерство здравоохранения Украины расширило предварительный реестр препаратов правительственной программы "Доступные лекарства".

В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей, из которых 18 – украинские, 28 – иностранные. Данные препараты предназначены пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Украинцы смогут их получать по рецепту врача с августа.

Минздрав определяет точное количество препаратов, которые будут полностью бесплатными. 35 уже согласованы и попадают в новый реестр. Еще 30% - могут быть добавлены, если в течение 5 дней производители пересмотрят цены.

В сообщении сказано, что правила программы “Доступные лекарства” стимулируют фармпроизводителей снижать цены на лекарства. В новом реестре цены на отдельные препараты стали ниже на 40% и больше. В среднем цены на препараты снизились на 6,5%.

Реестр пересматривается дважды в год: в январе и июле, чтобы цены были актуальными. Новый же перечень будет утвержден в начале августа.

Ранее MedOboz сообщал, что можно требовать бесплатно в украинских аптеках .