Домашняя работа опасна для женщин: ученые назвали последствия

Постоянное мытье посуды, приготовление пищи и чистка мебели вредны для женского здоровья.

Как сообщает MedikForum, если основной объём домашних дел выполняет именно женщина, то ее шансы сохранить хорошее здоровье в пожилом возрасте сокращаются на 25%. При этом если мужчины возьмут какие-то обязанности на себя, то это не помешает им оставаться здоровыми. Возможно, данный факт связан с тем, что мужчины проводят более активное время, работая в саду и за каким-либо ремонтом.

Свои выводы исследователи сделали после того, как проследили за здоровыми 36 тысяч пенсионеров из 7 стран, которые рассказывали о повседневных делах и общем здоровье. Выяснилось, что женщины, которые получали менее 7 часов сна по ночам, либо спали слишком долго, на 25% реже имели хорошее здоровье, если тратили на выполнение домашних дел более трех часов в сутки. При этом если мужчины обладали всеми теми же исходными данными, то на их здоровье это никак не отражалось.

Даже при хроническом недосыпе, который отрицательно влияет на здоровье человека, мужчины сохраняли крепкое здоровье, выполняя домашние дела. Результаты исследования позволяют предположить, что женщинам необходимо более активно перекладывать на своих спутников жизни те или иные задачи, связанные с домом и садом. Конечно, в том случае, если мужчины хотят, чтобы их жены были здоровыми и счастливыми.

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