"Доктор Франкенштейн" из Украины забыла в теле россиянки огромный дренаж. Видео

В России провели повторные операции пациентам, которые пострадали от рук пластического хирурга из Украины Алены Верди.

Как пишет "Комсомольская правда", исправить грубую работу "Доктора Франкейнштейна" согласилась московский хирург Елена Чирикова.

"К Алене Верди я обратилась, чтобы сделать подтяжку груди и липосакцию. Все вмешательства мне проводили в клинике "Эстетик Мед", договоры сохранила. 23 декабря 2016 года прошла первая операция. Однако результат оказался ужасным. У меня была заметная асимметрия - одна грудь была почти в два раза больше другой. Образовались ко всему прочему опухоли. А в паху Верди вообще забыла 15-сантиметровый дренаж", – рассказала пострадавшая Александра Попова (имя изменено).

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О том, что во время операции хирург не вытащила инородное тело, женщина узнала только сейчас.

"Я ходила в клинику, где работала Верди. Правда, все меня успокаивали, говорили, что это просто мышца выпирает, все в порядке", – жаловалась она.

Через четыре месяца у Верди Попова скорректировала нос и сделала подтяжку лица.

"После неудачной операции у меня деформировано лицо, шрамы остались. Неровный нос теперь. Заявление я, как и другие написала. Потерпевшей меня еще не признали. Судебно-медицинскую экспертизу мне еще не назначили. Перед тем, как ехать на операцию, я сама пошла на СМЭ и зафиксировала все, в том числе и поражения на груди", – поделилась пациентка.

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

kuban.kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, хирург из Украины Алена Верди, которая работала в России в клинике на Кубани, изуродовала 16 женщин. Врач владеет дипломами из разных университетов, однако ее подозревают в том, что они все фейковые.

Сейчас Верди находится в краснодарском СИЗО. Она обвиняется в оказании некачественных услуг своим пациенткам. На последнем заседании суда адвокат просил изменить ей меру пресечения на домашний арест, однако суд оставил женщину под стражей до 30 июня. Виновной Верди себя не считает.

Кроме того, в России пластический хирург из Саратова Евгений Добродейкин изуродовал тела двух девушек, проведя им небезопасные операции.

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