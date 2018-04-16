Договоры с врачами в Украине: Супрун ответила на спорные вопросы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о важных моментах кампании "Врач для каждой семьи".

"Кампания "Врач для каждой семьи" задумана, чтобы мы все могли выбрать своих врачей, и никто не остался без качественной помощи, - говорится в посте чиновника на странице в Facebook. - Это изменение, которое открывает новые возможности в получении медицинских услуг в Украине, однако, чтобы ими воспользоваться - нужно быть в курсе всего, что происходит".

И чтобы внести ясность, Супрун дала ответы на наиболее популярные вопросы о договорах с врачами.

Имеет ли декларация срок действия?

Декларация, которую вы подписываете со своим семейным врачом или терапевтом - бессрочная. Она действует до тех пор, пока вы не решите заключить декларацию с другим врачом. Для ребенка декларация с педиатром действует до 18 лет. Затем нужно выбрать семейного врача или терапевта.

Что делать, если мой врач сменил место работы?

Медучреждение, в котором вы подписали декларацию, обязано вам сообщить о смене работы вашего врача заранее. В дальнейшем вы решаете - или подписать декларацию с другим врачом в этом медучреждении, или продолжить обслуживаться у вашего врача, но в другом месте. Если у вас будут проблемы с поиском нового врача, обратитесь в департамента/управление здравоохранения.

Что делать, если мой врач ушел в отпуск или на больничный?

В таком случае администрация медучреждения, в котором работает ваш врач, назначит другого специалиста, который в этот период заменит вашего врача.

Что делать, если я уехал в другой город и заболел?

Если вы поехали в другой город, и там что-то произошло, то работает неотложная помощь. Обратитесь в ближайшее медучреждение по оказанию первичной медицинской помощи. Подписывать декларацию для одноразового обращения необходимости нет.

Останутся ли вызовы семейного врача на дом?

Да, вызов на дом семейного врача, терапевта и педиатра входит в перечень услуг, которые предоставляются на первичном звене. Каждый врач сможет выезжать к своим пациентам.

Чтобы решить, нужно ли ехать на вызов, врач пообщается с пациентом по телефону и решит, нужно ли ехать, либо достаточно будет консультации по телефону или пациент сможет сам приехать в амбулатории. Будет ли врач выезжать домой - зависит от состояния пациента, а не от того, как далеко он находится от врача.

Могу ли я подписать декларации с несколькими врачами?

Нет, вы можете подписать декларацию только с одним врачом. Он должен стать вашим доверенным лицом в большинстве вопросов здоровья. При заключении декларации с новым врачом, прежняя декларация аннулируется автоматически.

Как разорвать декларацию с врачом?

Если решили сменить врача, нет необходимости отдельно разрывать с ним декларацию. Достаточно подписать декларацию с новым врачом. А прежняя аннулируется автоматически.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что будет входить в обязанности врача по декларации.