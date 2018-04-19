Договоры с врачами в Украине: Супрун похвасталась первым успехом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об успехах запущенной 2 апреля кампании "Врач в каждую семью".

"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это лишь третья неделю кампании", - написала Супрун в своем Twitter.

Перший мільйон декларацій українців з тими лікарями, яких вони обрали самі! І це лише третій тиждень кампанії. Вдячна всім, хто активно та відповідально підійшов до процесу вибору лікарів. Ви - справжні агенти змін! #медреформібути @MoH_Ukraine @Kabmin_UA pic.twitter.com/kP3lxQaujJ