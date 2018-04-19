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Договоры с врачами в Украине: Супрун похвасталась первым успехом

1.1тЧитать новость на украинском

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об успехах запущенной 2 апреля кампании "Врач в каждую семью".

"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это лишь третья неделю кампании", - написала Супрун в своем Twitter.

пресс-служба Минздрава

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Ранее чиновник отмечала, что наиболее активно декларации украинцы подписывают в Киеве.

Ранее "МедОбоз" писал разъяснения Минздрава относительно подписания деклараций с врачами.

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Тема
медреформа
Персона
Ульяна Супрун
Объекты
здоровьемедицина
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