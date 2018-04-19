Договоры с врачами в Украине: Супрун похвасталась первым успехом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об успехах запущенной 2 апреля кампании "Врач в каждую семью".
"Первый миллион деклараций украинцев с теми врачами, которых они выбрали сами! И это лишь третья неделю кампании", - написала Супрун в своем Twitter.
пресс-служба Минздрава
Перший мільйон декларацій українців з тими лікарями, яких вони обрали самі! І це лише третій тиждень кампанії. Вдячна всім, хто активно та відповідально підійшов до процесу вибору лікарів. Ви - справжні агенти змін! #медреформібути @MoH_Ukraine @Kabmin_UA pic.twitter.com/kP3lxQaujJ— Уляна Супрун (@usuprun) 19 апреля 2018 г.
Ранее чиновник отмечала, что наиболее активно декларации украинцы подписывают в Киеве.
Ранее "МедОбоз" писал разъяснения Минздрава относительно подписания деклараций с врачами.
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