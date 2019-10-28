Говорят, нужно иметь счастье не только родиться, но и умереть. Не удивительно, что я, врач, думаю и пишу, в первую очередь, о тех категориях (жизнь, смерть), с которыми имел дело многие годы, а также о критическом времени для человека – старости. Лично я, страдая гематоонкологическим заболеванием, за 4,5 года пребывания в Израиле "на койке" был всего 1 день. Почему так? Потому что очень небедное здравоохранение Израиля старается экономить средства и даже таких сложных больных, как я, лечит амбулаторно. Но экономить не означает жалеть средства. Хорошо ли мне здесь: и да, и нет. Хорошо, потому, что моя болезнь, "стоящая" сотни долларов в год, лечится для больного совершенно бесплатно. Не очень, поскольку моя страна, по-сути, отказалась от меня, а в моем возрасте привыкать к другой стране очень непросто. Но, помимо чисто моих житейских проблем, страшно гнетет другое: как быть моим друзьям и сверстникам, таким же людям, которые всю жизнь "пахали", но к старости остались без возможности полноценно лечиться (или даже купить элементарные лекарственные препараты- ЛП), вынуждены униженно обращаться за подачкой-субсидией, то есть, использовать народом придуманные 3D (прошу не путать с мобильной связью): доедаю, донашиваю, доживаю. Практически все мои друзья-однолетки, проживающие здесь, убеждены, что будучи в Украине, России уже бы умерли из-за ряда непростых и дорогостоящих заболеваний.

Я немолод и очень хорошо помню, что стартовые позиции Украины при распаде СССР были лучшими. Теперь Украина - наибеднейшая страна СНГ и одна из наибеднейших в мире. То есть, конечно же, вину за это должны разделить все президенты, премьеры, губернаторы, политические и иные лидеры Украины всех этих 26 лет так называемой независимости. Но, увы, это – моральные аспекты, ибо нет такого суда, который бы компенсировал пенсионеру, думающему, как обогреть зимой квартиру, чем-то "набить желудок" и купить хоть простейший препарат за пенсию в 2000-2500 грн . Удивительно, но многие препараты в Украине дороже, нежели в Израиле, хотя доходы людей здесь намного выше. Как это не странно, но наше общество, за редким исключением, совершенно равнодушно смотрит на мучения многих категорий населения, в первую очередь - пожилых людей и стариков. А ведь критерием гуманности любого общества всегда было отношение к детям и старикам. И если качество отношения к детям "затушевывается" жертвенным отношением их родителей, то старики, по-сути, брошены на произвол судьбы.

По данным Пенсионного фонда Украины в стране проживает, примерно, 13 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия составляет 2,5 – 3 тыс гривень. Гипертоническая болезнь, атеросклероз, проблемы с сердцем, легкими, желудочно-кишечным трактом, органами чувств и мн.др., делают пенсионеров постоянными клиентами аптек. В них среднестатистическому пенсионеру нужно ежемесячно оставлять не менее 1- 1,5 тыс грн гривень, если он хочет жить и дальше. Ежедневно из-за "лекарственного голода", по данным СМИ, в Украине умирают около 1600 человек. Ведь, естественно, старики не тратят такие суммы "на аптеку", иначе или не заплатят за коммуналку, или не за что будет купить хотя бы хлеб и молоко. Крайне неприятно, проходя по улице, видеть в окнах стариков, для которых созерцание – единственный доступный вид деятельности. В то же время человек, проработавший в Израиле 10+ лет, благодаря накопительной и государственной пенсионной системе, не будет отказывать себе ни в чем и даже сможет посмотреть мир. И даже никогда не работавший здесь человек получает пособие, многократно превышающее среднюю пенсию в Украине.

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В связи с вышеуказанным ( а добавить можно еще немало), я бы категорически порекомендовал высшим должностным лицам государства:

Рассматривать проблему "лекарственного голода" у пожилых не менее ответственно, нежели проблему ЖКХ, ибо первая проблема не менее важна, но гораздо более трагична. В отношении ЖКХ человек просто может либо оформить субсидию, либо элементарно не платить, а не заплатив в аптеке он достаточно быстро умрет, обременив перед смертью близких и, отчасти, государство, терминальным состоянием (инфарктом, инсультом, комой и пр.). Через какое-то время, дай Бог, страна оправится от проблем и обязательно найдутся люди, которые все это опишут, подсчитают и убедят украинское общество в том, что страна пережила геноцид больных и лиц пожилого возраста, сравнят этот период с известным голодомором и, естественно, укажут на главных "героев" нашей поры. И это уже будут не Сталин и коммунисты… Создайте для таких неимущих стариков ( я здесь не обсуждаю медицинские проблемы страдальцев детского и работоспособного возраста, которые тоже необходимо решать) какие-то карточки, по которым они бы смогли получать бесплатно или за 10-15% стоимости отечественные ЛП. Сегодня по реимбурсации проходит только небольшая часть препаратов (против гипертонической болезни, астмы и пр., да и то предлагаются далеко не лучшие препараты). Это не будут большие деньги, уверен, они не превысят 4-6 млрд гривень, тем более, что с государственными фармпредприятиями легко можно договориться, они также получат дополнительный ресурс за счет увеличения объемов продаж и пр. То есть, было бы желание. Вернитесь к бесплатным продуктовым пайкам для неимущих стариков, составленных из недорогих и жизненно важных продуктов (мука, крупы, жиры и пр.). Это их поддержит. Кстати, Израиль такое практикует. Оторвите стариков от окон, организуйте для них клубы, где бы они пообщались, съели тарелку супа, получили медицинскую помощь.

Думаю, что вот такие простые вещи подняли бы пошатнувшийся рейтинг Зеленского, уберегли от очень вероятной отставки правительство. Очень бы хотелось, чтобы они прочли этот пост. Не сомневаюсь, что наши олигархи могли бы принять на себя финансирование таких благотворительных мероприятий. А, возможно, эта проблема заинтересует и волонтеров.

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