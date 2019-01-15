До пожизненного: в Украине могут усилить наказание за подделку лекарств

Верховная Рада рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание за подделку лекарственных средств. В случае, если такие лекарства повлекли смерть человека, будет предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем. По его словам, законопроект не вводит новое наказание, а ужесточает существующее.

"Наказание есть, просто повышается. Например, по одной части было с 3 до 5 лет, стало с 5 до 8 лет. В другой норме вместо с 3 до 5 лет, повышается с 8 до 10 лет. Есть даже там третья часть, которая предлагает, чтобы увеличить до пожизненного заключения, если есть структуры или юридические лица, которые применяли такие методы", – рассказал депутат.

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По его словам, проблема в том, что в Украине "есть большое количество лекарственных средств-плацебо, даже не имеющих действующего вещества".

При этом нардеп отметил, что доказать фальсификации будет "довольно тяжелой работой".

"Я не знаю, насколько это ударит по отечественным производителям, которые, к сожалению, очень часто подменяют лекарственные средства, которые имеют якобы аналогичный состав, но, на самом деле, являются очень далекими от аналогов. Или содержат действующее вещество в очень маленьком количестве – и это не является фальсификацией в прямом смысле слова", – заявил Найем.

"Есть, например, обезболивающие, которые имеют в своем составе один компонент, а его очень мало, а продается он так, же, как и другие импортного происхождения, которые имеют достаточное количество обезболивающего. Будет сложно с процедурой экспертизы", – добавил он.

informator.news

Как сообщал ObozTV, уже через несколько месяцев в аптеках Украины ряд лекарственных препаратов можно будет приобрести только по электронному рецепту.

Кроме того, с 1 января украинцы получили возможность вернуть в аптеку некачественные лекарства и получить обратно свои деньги. Но для этого нужно, чтобы препарат был признан некачественным Гослекслужбой.

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