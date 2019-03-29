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/Новости медицины

До 120 лет! Ученые назвали секрет продления жизни

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Группа ученых из США заявила, что специфичные ингибиторы липазы (фермента) JZL184 у млекопитающих продлевает жизнь круглым червям почти на 50%.

У этого вида животных организм не может синтезировать ингибитор, и из-за этого за продление жизни отвечает не какой-то конкретный белок, а целый механизм процессов, пишет Natural.

"Запуск" и нормализация этого процесса в организме некоторых живых организмов, в том числе и человека, позволит увеличить среднюю продолжительность жизни. Исследователи университета Скриппса считают, что регулирование обменных процессов в организме и ауитофагии позволят жить около 120 лет.

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"Было обнаружено, что ингибитор JZL18 ‒ это мощный индуктор долголетия", ‒ говорится в исследовании.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, медик назвала список привычек, от которых нужно отказаться до 40 лет. По словам эксперта, учитывая, что переход от тридцатилетнего возраста к сорокалетию знаменует вступление в фазу большей зрелости, это может стать возможностью навести порядок как в физическом, так и в ментальном плане.

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