Купил диссертацию: как Яцына стал "доктором наук"

Защита докторской диссертации Александра Яцыны состоялась, но к самой работе так много вопросов, что Аттестационная коллегия МОН отправила ее на экспертизу.

"Будущее украинской патофизиологии!", "Хирург от Бога!", "Любознательный ученый!" Все эти фразы являются воплощением лучших характеристик современного врача и исследователя. Их можно было бы употребить и в этом случае, о котором речь пойдет ниже, но не получится.

Это дело в начале осени уже взволновало научную патофизиологическую общественность. Александр Яцына 13 сентября 2019 г. защитил работу "Патогенетические механизмы уродинамических расстройств и их экспериментальная фармакотерапия" на получение научной степени доктора медицинских наук. Нашлись люди, которые не согласились пропускать это "творение", называемое докторской. Так, доктор меднаук и профессор Виктор Досенко дал свою негативную и обоснованную рецензию на работу. Об этом MedOboz сообщал ранее.

Александр Яцына Фейсбук

Несмотря на такую разгромную рецензию, защита диссертации состоялась. Но "отбыть" защиту – не означает получить диплом и звание, так что пока причин для радости у горе-докторанта нет.

На странице Ukrainian Scientists Worldwide в Фейсбуке появилась информация, что докторская диссертация Александра Ивановича Яцыны отправилась на экспертизу в Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАНУ. По секрету скажем, что с таких проверок работы могут не возвращаться. А чтобы это не было пустой страшилкой, приведем несколько причин "за" не дать Яцыне диплом, звание и другие "плюшки", которые откроют ему дорогу к нашему с вами лечению (калечению):

"тырит" текст из чужих статей без малейших попыток его проработать;

"отжимает" результаты исследований других ученых и выдает за свои собственные;

бессовестно пытается на*бать научную общественность, МОН Украины и пациентов в своей компетентности.

Более детальный разбор читайте на сайте Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях.

P.S. Яцына подает свою докторскую на защиту – врачи с купленными дипломами нервно курят в сторонке и завидуют. Диссер Яцыны отправлен на экспертизу – врачи радуются, что им подобные внутриуретральные осмотры не грозят.

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