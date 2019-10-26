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"Дикость граждан удивляет": врачи раскрыли вопиющие данные о вспышке дифтерии в Киеве

1.8т Читать материал на украинском

Ребенок, который заболел дифтерией в Киеве, не был привит от болезни.

Об этом рассказала его мама, сообщил директор КП "Центр первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района" Юрий Смищук, передает "Левый берег".

"В карточке этого ребенка несколько необоснованных отказов матери от прививок, но не от дифтерии. Матери врач назначил лечение, – мы теперь ретроспективно анализируем, – мать не соблюдала рекомендация врача, лечилась гомеопатией. И это не единичный случай. Дикость наших граждан удивляет медицинских работников", – сообщил врач.

Была ли настоящей запись о прививке от дифтерии, он не знает.

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Смищук добавил, что ребенок заболел 16 октября, а дифтерию у нее подтвердили только 22 октября.

"К нашим врачам обратилась мама 18 числа. Врач-педиатр действовала по протоколам, осмотрела, назначила лечения, взяла мазки, направила их на исследование. На то время у ребенка была 39 температура, выглядело, как банальная ангина", – подчеркнул медик.

Также замначальника управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования КГГА Елена Батечко в свою очередь рассказала, что первые проверки в школе не нашли других больных.

Прививка от дифтерии

Прививка от дифтерии

"Сегодня (25 октября) были обследованы все дети класса, где учится этот ребенок, и сейчас проходят обследование дети - 1-4 классов. Никаких проблем не выявлено", – добавила чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском лицее №303 у 9-летнего мальчика обнаружили дифтерию.

Ранее в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.

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Тема
Вспышка дифтерии в Украине
Место
Украина Киев
Тег
болезнь
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чему удивляться свиньи есть свиньи.
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