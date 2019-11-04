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В Украине вспышка дифтерии: диагноз подтвердили еще в одном регионе

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В Харьковской области подтвердили первый случай в 2019 году заболевания дифтерией у 29-летней женщины.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения. Пациентку лечили от ангины, но дополнительное обследование показало, что у нее дифтерия миндалин.

Диагноз жительнице Харьковской области поставили 31 октября в областной инфекционной больнице. По словам врачей, у женщины легкая форма заболевания и лечение они планируют ограничить недельным курсом антибиотиков. Для введения сыворотки показаний нет.

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Дифтерию подтвердили на Харьковщине

Дифтерию подтвердили на Харьковщине

spbgp44.ru

Отмечается, что эпидемиологи обследовали 27 человек, с которыми могла контактировать больная.

В Харьковской области зафиксирован случай заболевания дифтерией

В Харьковской области зафиксирован случай заболевания дифтерией

UA:Харків

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Тема
Вспышка дифтерии в Украине
Место
Украина Харьков
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