В Украине вспышка дифтерии: диагноз подтвердили еще в одном регионе

В Харьковской области подтвердили первый случай в 2019 году заболевания дифтерией у 29-летней женщины.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения. Пациентку лечили от ангины, но дополнительное обследование показало, что у нее дифтерия миндалин.

Диагноз жительнице Харьковской области поставили 31 октября в областной инфекционной больнице. По словам врачей, у женщины легкая форма заболевания и лечение они планируют ограничить недельным курсом антибиотиков. Для введения сыворотки показаний нет.

Дифтерию подтвердили на Харьковщине spbgp44.ru

Отмечается, что эпидемиологи обследовали 27 человек, с которыми могла контактировать больная.

В Харьковской области зафиксирован случай заболевания дифтерией UA:Харків

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик. Родители, ослушавшись врачей, лечили мальчика гомеопатией.

До этого в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.

Дифтерию подтвердили также у 47-летнего мужчины на Тернопольщине.

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