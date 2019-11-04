В Украине вспышка дифтерии: диагноз подтвердили еще в одном регионе

В Харьковской области подтвердили первый случай в 2019 году заболевания дифтерией у 29-летней женщины.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения. Пациентку лечили от ангины, но дополнительное обследование показало, что у нее дифтерия миндалин.
Диагноз жительнице Харьковской области поставили 31 октября в областной инфекционной больнице. По словам врачей, у женщины легкая форма заболевания и лечение они планируют ограничить недельным курсом антибиотиков. Для введения сыворотки показаний нет.
Дифтерию подтвердили на Харьковщине
spbgp44.ru
Отмечается, что эпидемиологи обследовали 27 человек, с которыми могла контактировать больная.
В Харьковской области зафиксирован случай заболевания дифтерией
UA:Харків
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик. Родители, ослушавшись врачей, лечили мальчика гомеопатией.
До этого в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.
Дифтерию подтвердили также у 47-летнего мужчины на Тернопольщине.
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