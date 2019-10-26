Прививка не спасла: в Украине зафиксирован новый случай дифтерии

В Тернопольской области подтвержден случай заболевания дифтерией у 47-летнего мужчины, который был привит около 2 лет назад.

Об этом в субботу, 26 октября,сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что информации о предыдущих 8 обязательных вакцинациях мужчины нет.

Диагноз был подтвержден лабораторно. Врачи отметили, что прививка, сделанная в 2017 году, уберегла больного от страшных осложнений болезни.

В Украине зафиксирован новый случай дифтерии Слово и дело

"Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, за помощью обратился к врачу в Тернопольской области, с которым заключил декларацию. Контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок", – сказано в сообщении.

По месту жительства пациента 21 октября провели дезинфекцию.

В Минздраве подчеркнули, что прививки от дифтерии рекомендуются не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно в своего семейного врача.

Дифтерия – это острая бактериальная инфекция, поражающая слизистые оболочки горла и зева, характеризуется тяжелыми осложнениями. Сначала у больного выражена острая интоксикация, температура повышается до 38°-40°С, возникает слабость, головная боль, кожные покровы бледнеют, появляется сонливость. Воспаляются и краснеют слизистые оболочки зева и гортани, возникает боль в горле, першение, усложнено глотание, появляется кашель, голос становится сиплым.

Болезнь пугает своими осложнениями. Человек, который заразился, может получить:

блокировку дыхательных путей;

инфекционно-токсический шок;

повреждения сердечной мышцы (миокардит);

поражения нервной системы;

нефрозонефрит;

легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик. Родители, ослушавшись врачей, лечили мальчика гомеопатией.

До этого в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.

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