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Сыворотки от дифтерии нет: Комаровский озвучил тревожные данные о смертельной болезни в Украине

2.2т
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Врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в Украине осталось максимум десять доз сыворотки против дифтерии, вспышка которой наблюдается в последнее время.

Он раскрыл правду в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

"Дифтерия лечится одним-единственным лекарством, которое называется противодифтерийная сыворотка. Несмотря на то, что министру (Зоряне Скалецкой – Ред.) навешали лапши на уши, ее нет. Реально у нас сыворотки в Украине на лечение 10 тяжелых случаев дифтерии. И пока их довезут... Сыворотки нет!" – сказал врач.

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Комаровский озвучил тревожные данные о дифтерии

Комаровский озвучил тревожные данные о дифтерии

Скриншот из видео

Комаровский также поделился, что его пациентам пришлось бы при дифтерии ехать в Россию, где спокойно по нашему рецепту можно купить сыворотку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Вспышка дифтерии в Украине
Персоны
Евгений Комаровский Савик Шустер
Место
Украина
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
он вообще может чет делать кроме как "озвучивать"? зе-препездент ему ж предлагал министерское кресло, вот там бы и озвучивал...
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