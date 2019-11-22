Сыворотки от дифтерии нет: Комаровский озвучил тревожные данные о смертельной болезни в Украине

Врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в Украине осталось максимум десять доз сыворотки против дифтерии, вспышка которой наблюдается в последнее время.

Он раскрыл правду в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

"Дифтерия лечится одним-единственным лекарством, которое называется противодифтерийная сыворотка. Несмотря на то, что министру (Зоряне Скалецкой – Ред.) навешали лапши на уши, ее нет. Реально у нас сыворотки в Украине на лечение 10 тяжелых случаев дифтерии. И пока их довезут... Сыворотки нет!" – сказал врач.

Комаровский озвучил тревожные данные о дифтерии Скриншот из видео

Комаровский также поделился, что его пациентам пришлось бы при дифтерии ехать в Россию, где спокойно по нашему рецепту можно купить сыворотку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик. Родители, ослушавшись врачей, лечили его гомеопатией.

До этого в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.

Дифтерию подтвердили также у 47-летнего мужчины на Тернопольщине.

Также дифтерию обнаружили у молодой женщины на Харьковщине.

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