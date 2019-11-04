Возбудителем дифтерии являются бактерии рода Corynebacterium, но только ТОКСИГЕННЫЕ штаммы (чаще Corynebacterium diphtheriae и в редких случаях – C.ulcerans и C.pseudotuberculosis).
Согласно классическому определению случая заболевания клиническая постановка диагноза возможна при явных фибринозных налетах в ротоглотке (подозрительный случай) плюс контакт в течение ближайших двух недель с больным с подтвержденной дифтерией, отек шеи, петехии на слизистых и на коже, недостаточность кровообращения, миокардит, паралич в течение 1-6 недель от начала заболевания, смерть больного, эпидемия в регионе (вероятный случай заболевания).
Лабораторно подтверждённые случаи – это получение положительного бакпосева только на те коринебактерии, которые способны к токсинообразованию (т.е. токсигенные штаммы), причём независимо от клинической симптоматики (заболевание может протекать в субклинической форме). Токсигенность штамма подтверждается разными методами. ВОЗ рекомендует т.н. Элек- тест (иммунопреципитация в агаре). Можно обнаружить в ПЦР и ген токсигенности коринебактерий, но он считается лабораторным подтверждением диагноза в зависимости от эпидемиологических и клинических данных у конкретного больного, ибо говорит только о потенциальной возможности к токсинообразованию (см. фото). На практике мы его чаще учитываем при постановке диагноза, перестраховываемся, ибо это важно для эпиднадзора за заболеванием, да и для тактики ведения больного тоже.
Таким образом, выявление нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у реконвалесцента не является диагнозом "дифтерия".
В 90-е годы, в период эпидемии данного заболевания, у нас были несколько другие рекомендации, тогда это было оправдано по ряду причин. Сейчас мы находимся в межэпидемическом периоде. Для прогноза развития событий на ближайший период существуют некоторые индикаторы, которые должны мониторироваться и на основании которых мы с вами могли бы получить НАУЧНО обоснованный прогноз событий, который в т.ч. и дал бы возможность разработки более четких мер готовности. Могли бы, но – не получим.
FB Ольги Голубовской
Поэтому пользуйтесь документами ВОЗ, приказом МОЗ от 28.12.2015 г. #905 "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації", а также проектом настановы "Ведення і контроль дифтерії", которую мы давно подготовили вместе с ДЕЦ и которая до сих пор не утверждена по неведомым мне причинам.
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