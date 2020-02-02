Диетолог назвала три основные причины раннего старения

Исследователи различают три группы факторов, которые негативно влияют на процесс старения человека.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог и фитотерапевт Тиана Фиалкова. По ее словам, люди ускоряют старение организма, ведь наш генотип запрограммирован на 120-140 лет жизни.

Первым фактором раннего старения диетолог назвала окислительный стресс.

"Это когда в организме слишком много свободных радикалов - молекул, которые запускают цепную реакцию, нарушая целостность наших клеток, что приводит к их повреждению и гибели. Избыток свободных радикалов в организме возникает под влиянием ряда факторов: плохой экологии, приема лекарств, табачного дыма, стресса, различных заболеваний", - пояснила она.

Вторым негативным фактором, по словам Фиалковой, является накопление метаболических отходов в организме.

"Это когда по ряду причин в организме нарушаются процессы детоксикации и выведения токсических метаболитов, в клетках накапливается метаболический мусор. Одним из представителей такого мусора является пигмент светло-коричневого цвета липофусцин. Последний является известным маркером старения и его накопление свидетельствует о нарушении процессов детоксикации в печени", - рассказала фитотерапевт.

Также на преждевременное старение влияют эндокринные нарушения и аутоиммунные процессы, отметила она.

"Это тот механизм старения, который, увы, наблюдаю ежедневно, работая с пациентами. Здесь лидирует АИТ (аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы). У пациентов с аутоиммунными заболеваниями всегда быстрее происходят процессы разрушения клеток и всем известного коллагена. Вследствие хронического аутоиммунного воспаления клетки активнее накапливают пигмент липофусцин, а организм на постоянной основе испытывает окислительный стресс", - рассказала Фиалкова.

"В каждом из механизмов старения под прицелом оказываются наши клетки. Нарушается структура клеточной оболочки, она становится ригидной, теряет эластичность и чувствительность к внешним стимуляторам (например, гормону инсулину), нарушается структура коллагена, в клетках накапливаются биологические отходы. Примерно так выглядит старение", - сообщила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты питания вызывают ранее старение.

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