Девушки назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женщинах

Женщины со всего мира в сети рассказали о самых странных заблуждениях мужчин об устройстве женского организма.

Ответы девушки оставляли в Twitter под постом пользователя с ником Brownandbella, которая попросила написать о мужских заблуждениях.

Так, согласно ответам, далеко не все мужчины понимают, чем отличаются влагалище и мочеиспускательный канал.

"Мой бойфренд был в шоке, когда узнал, что вагина – не то место, откуда мы ходим в туалет. Он мне не поверил, пришлось показывать", – рассказала одна из девушек.

По словам другой, ее одноклассник представлял себе овуляцию (выход яйцеклетки в матку) совсем не так, как она происходит на самом деле. "Разве женщина не почувствует сквозняк, когда яйцо выйдет?" – спросил парень на уроке.

Также у мужчин имеются заблуждения относительно менструации, полагая, что это заболевание. Одна из девушек в сети поведала историю о своем брате, который пожалел сестру из-за того, что менструации случаются с ней по выходным.

Некоторые мужчины полагали, что тампоном можно лишиться девственности, или то, что им можно пользоваться несколько раз.

Women, what is the dumbest thing a man ever said to you about sex, reproductive health, menstruation, etc? Reply with a comment below, no quote RTs.



Let's laugh at these dummies together!