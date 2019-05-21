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/Новости медицины

Девушки назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женщинах

1.7тЧитать материал на украинском

Женщины со всего мира в сети рассказали о самых странных заблуждениях мужчин об устройстве женского организма.

Ответы девушки оставляли в Twitter под постом пользователя с ником Brownandbella, которая попросила написать о мужских заблуждениях.

Так, согласно ответам, далеко не все мужчины понимают, чем отличаются влагалище и мочеиспускательный канал.

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"Мой бойфренд был в шоке, когда узнал, что вагина – не то место, откуда мы ходим в туалет. Он мне не поверил, пришлось показывать", – рассказала одна из девушек.

По словам другой, ее одноклассник представлял себе овуляцию (выход яйцеклетки в матку) совсем не так, как она происходит на самом деле. "Разве женщина не почувствует сквозняк, когда яйцо выйдет?" – спросил парень на уроке.

Девушки назвали самые нелепые заблуждения мужчин о женщинах

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Также у мужчин имеются заблуждения относительно менструации, полагая, что это заболевание. Одна из девушек в сети поведала историю о своем брате, который пожалел сестру из-за того, что менструации случаются с ней по выходным.

Некоторые мужчины полагали, что тампоном можно лишиться девственности, или то, что им можно пользоваться несколько раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог назвала топ-5 продуктов, которые очень негативно влияют на организм и здоровье женщины.

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