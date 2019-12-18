Девочка из-за редкой болезни начала плакать кровью. Фото

В Индии восьмилетняя девочка Чвнгсасы Деббармы из-за редкой болезни потеет и плачет кровью.

Как пишет The Sun, у ребенка периодически льется кровь из ушей и носа, а также появлялся кровавый пот под мышками, на лице, руках и ногах.

Предварительно обследование у врачей показало редкое заболевание – гематогидроз. Медики назначили девочке лекарства, и через несколько дней ее состояние улучшилось.

Однако после девочка снова начала кровоточить, на этот раз кровь шла из губ, языка, лба, головы, висков, рук, ног, глаз, пальцев ног, ушей, кистей рук и кончиков пальцев. При этом у нее болела грудная клетка. Родители снова пошли по врачам, но медики не могут установить верный диагноз.

Гематогидроз — состояние, когда пациент источает кровь через кожу. Оно поражает одного человека из десяти миллионов. Кровотечение обычно останавливается само по себе. Оно не опасно, хотя может привести к обезвоживанию и дискомфорту. Врачи не знают точно, что вызывает гематогидроз, отчасти из-за того, что он очень редок.

Кровавые слезы The Sun

Пот из крови The Sun

Чвнгсасы Деббармы The Sun

Чвнгсасы Деббармы The Sun

Кровь из ушей The Sun

Чвнгсасы Деббармы The Sun

Кровавый пот The Sun

Чвнгсасы Деббармы The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии 21-летняя девушка родила сиамских близнецов, у которых на двоих одно тело, две головы, три руки и четыре ладони.

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