Как спасти жизнь человека до приезда скорой: советы врача

В украинских школах на уроках ежегодно умирают 10-20 детей. Если бы учителя умели проводить сердечно-легочную реанимацию, то этих школьников можно было бы "дотянуть" до приезда скорой помощи и спасти.

Об этом в эфире ObozTV рассказал председатель Всеукраинского союза парамедиков, врач по медицине неотложных состояний Ярослав Вус. Он отметил, что для учителей давно надо ввести специальные курсы, где бы их научили, как оказывать домедицинскую помощь пострадавшим.

"Такие курсы должны быть априори. К сожалению, наши учителя не умеют оказывать домедицинскую помощь детям и взрослым. Как доказательство этому есть постоянные новости, где рассказывается, что в одной из школ умерла девочка на уроке физкультуры, через месяц – мальчик. Смертей на территориях учебных заведений в Украине происходит много. Каждый год по 10-20 случаев точно бывает. Если бы учителя умели хотя бы проводить сердечно-легочную реанимацию, то они могли бы "дотянуть" этого ребенка до приезда медиков. За рубежом, например, нет школ, где бы не было дефибрилляторов, то есть, эти аппараты в учебных заведениях – норма. Но в Украине о подобном можно только мечтать", – сказал он.

Школьников также следует учить, как оказывать медицинскую помощь до приезда медиков, убежден Вус. Он рассказал, что лично проводит такие занятия с детьми уже 7 лет.

"Обязательно не только каждый учитель, но и каждый человек должен знать, как спасать жизнь. Школьников также стоит принудительно обучать оказанию домедицинской помощи. Я провожу такие уроки уже семь лет. Чем больше говорить о том, что такие курсы очень и очень нужны, тем быстрее изменится ментальность украинцев, и они придут к пониманию, что существует ответственность за жизнь наших близких", – сказал медик.

Вус также дал несколько важных советов в прямом эфире ObozTV, показав на манекене эффективные приемы проведения сердечно-легочной реанимации. Он порекомендовал всегда с собой в сумке носить медицинские перчатки и пленку-клапан.

"Если вы увидели, что лежит человек, прежде всего, надо понять, что с ним и нет ли никаких факторов, которые будут угрожать и вам. Подходить к пострадавшему надо со стороны головы. Если он не отвечает на ваши вопросы, значит он без сознания, и надо проверить его дыхание. Для этого мы надеваем медицинские перчатки. Это убережет вас от неизвестных инфекций, которые могут быть у пациента. Далее следует в окружающей толпе выбрать конкретного человека и попросить его вызвать скорую. Если пострадавший не дышит, начинайте сердечно-легочную реанимацию. Искусственное дыхание нужно делать через пленку-клапан. Ее стоит также носить с собой. Эту пленочку одевают на лицо пострадавшего, фиксируют за уши и делают пять резких и сильных искусственных вдохов в рот, закрыв человеку нос и закинув голову. Если он не оживает, ищем точку реанимации в районе сердца и начинаем давить", – рассказал медик.

После 30 таких нажатий делаем два вдоха, объяснил Вус. Он отметил, что давить на грудь надо с максимальной частотой и силой.

"Периодичность нажатий – дважды в секунду. Реанимацию проводим, пока не приедет скорая или пострадавший не подаст признаки жизни. Также если вам лично начнет что-то угрожать, можно прекратить предоставление помощи и убегать. Если человек не выжил или вы поломали ему ребра во время реанимации, за это ответственности нет. Есть ответственность за оставление человека в неотложном состоянии без помощи и за то, что не вызвали скорую, – подытожил Вус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из школ Мирнограда Донецкой области 11-летний мальчик умер на уроке физкультуры. Школьнику внезапно стало плохо. Прибывшие на место происшествия медики бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика.

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