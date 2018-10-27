Держит в тонусе: Супрун назвала средство от стресса и плохого сна

Занятия йогой помогают в борьбе со стрессом и в решении массы проблем со здоровьем.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала на своей странице в Facebook заниматься ей, если нет планов на выходные.

"Это отличный вариант физической активности, помогает держать тело и ум в тонусе. Йога имеет множество направлений и школ, впрочем в основном большинство практик включают изучение техник дыхания, медитации и различных динамических и статических позиций, позволяющих влиять на множество мышечных групп. В то же время такая активность имеет много преимуществ для психического здоровья", – подчеркнула Супрун.

В частности, йога помогает бороться с болью в спине. Ее советуют в клинических рекомендациях. Однако Супрун отметила, что лучше проконсультироваться с врачом.

Кроме того, помогает бороться со стрессом. По словам Супрун, это происходит из-за уменьшения гормона кортизола и выбросу гормона "счастья" – эндорфинов. Также йога улучшает качество сна.

"Сочетание физических упражнений и техник дыхания способствует выделению гормона мелатонина, который выделяется ночью и помогает нам засыпать. Йога также может влиять на чувство тревоги, стресса и хронической боли, которые обычно ухудшают качество и продолжительность сна", – пояснила она.

Супрун также добавила, что подобные практики снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, выполнение упражнений для гибкости мышц помогает им стать более чувствительными к инсулину, что важно для контроля сахара в крови, а техники дыхания позволяют снизить артериальное давление.

"Люди, которые занимаются йогой, более внимательно относятся к своему питанию. Исследователи определили, что практика йоги способствует лучшему осознанию ощущения собственного тела и контроля эмоций. Что помогает не заедать стресс", – добавила она.

Более того, занятия йогой улучшают равновесие, координацию и чувство баланса. Такие занятия помогают людей пожилого возраста, чтобы сохранять подвижность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как правильно заниматься физической активностью.