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/Новости медицины

Держит в тонусе: Супрун назвала средство от стресса и плохого сна

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Занятия йогой помогают в борьбе со стрессом и в решении массы проблем со здоровьем.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала на своей странице в Facebook заниматься ей, если нет планов на выходные.

"Это отличный вариант физической активности, помогает держать тело и ум в тонусе. Йога имеет множество направлений и школ, впрочем в основном большинство практик включают изучение техник дыхания, медитации и различных динамических и статических позиций, позволяющих влиять на множество мышечных групп. В то же время такая активность имеет много преимуществ для психического здоровья", – подчеркнула Супрун.

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В частности, йога помогает бороться с болью в спине. Ее советуют в клинических рекомендациях. Однако Супрун отметила, что лучше проконсультироваться с врачом.

Кроме того, помогает бороться со стрессом. По словам Супрун, это происходит из-за уменьшения гормона кортизола и выбросу гормона "счастья" – эндорфинов. Также йога улучшает качество сна.

"Сочетание физических упражнений и техник дыхания способствует выделению гормона мелатонина, который выделяется ночью и помогает нам засыпать. Йога также может влиять на чувство тревоги, стресса и хронической боли, которые обычно ухудшают качество и продолжительность сна", – пояснила она.

Супрун также добавила, что подобные практики снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, выполнение упражнений для гибкости мышц помогает им стать более чувствительными к инсулину, что важно для контроля сахара в крови, а техники дыхания позволяют снизить артериальное давление.

"Люди, которые занимаются йогой, более внимательно относятся к своему питанию. Исследователи определили, что практика йоги способствует лучшему осознанию ощущения собственного тела и контроля эмоций. Что помогает не заедать стресс", – добавила она.

Более того, занятия йогой улучшают равновесие, координацию и чувство баланса. Такие занятия помогают людей пожилого возраста, чтобы сохранять подвижность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как правильно заниматься физической активностью.

Читайте все новости по теме "йога" на OBOZREVATEL.

Тема
йога
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Объекты
МОЗздоровье
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