Когда в нашу жизнь или жизнь близких приходит болезнь, мы готовы отдать любые деньги, которые у нас есть, чтобы вернуть потерянное здоровье.

Этим умело пользуются как откровенные мошенники, так и недобросовестные доктора и фармацевты, первые из которых назначают, а вторые – производят и продают нам лекарства, которые не приносят никакой пользы. Разве что наполняют карманы тем, кто их продает.

О самых популярных препаратах, эффективность которых не доказана и которые, тем не менее, назначаются врачами, мало дорожащими свое репутацией или здоровьем своих пациентов.

Доказательная медицина: как определяется эффективность препарата

Главное требование, которое предъявляется к лекарственным средствам в медицине – это наличие доказательной базы. Доказательную базу, в свою очередь, составляют многоцентровые клинические исследования, которые дают понимание о том, какова эффективность и безопасность данного препарата.

Те лекарственные средства, которые не имеют такой доказательной базы, не являются эффективными. Особенно явной становится низкая эффективность препаратов, которые уже давно находятся на фармацевтическом рынке, и, казалось бы, их эффективность будет доказана в ходе постмаркетинговых исследований.

К удивлению читателей, множество препаратов, которые давно известны и применяются (в основном в странах бывшего соцлагеря), по сути, лекарственными средствами не являются, что особенно явно по итогам длительного их применения.

Не удивительно, что, если даже подобное "лекарство" будет вам назначено в одной из цивилизованных стран, оно не будет оплачено страховой компанией – ведь страховщики умеют считать свои деньги, и готовы оплачивать только те лекарства, которые действительно принесут пользу пациенту, а не только продавшему такую пилюлю фармацевту.

К числу популярных препаратов, которые не лечат и не являются эффективными, относятся:

Актовегин, а также его аналог - Солкосерил. Этот препарат применяют в течение 30 лет, причем им лечат и беременных, а также при лечении инсультов, энцефалопатии, цереброваскулярных нарушений (расстройство работы кровеносной системы), и даже сахарного диабета. Препарат никогда не проходил достоверных клинических исследований, не смотря на длительное пребывание на рынке. Кокрановская библиотека (Cochrane Collaboration - наиболее авторитетный список исследований лекарств в мире) информации об исследованиях Актовегина не содержит. Те два исследования, которые проводились в России, имели весьма незначительную выборку (400-500 человек), и якобы показали эффективность выше плацебо. Однако, насколько именно эта эффективность оказалась выше "пустышки", исследователи указывать не стали – видимо, постеснялись. Не удивительно, что препарат, основа которого – вытяжка из крови телят, – продается только в странах бывшего "совка" и в Китае.

Церебролизин – также содержит вытяжку из телячьей крови, которая неким таинственным образом должна лечить старческие маразмы, инсульты, задержки развития у детей, цереброваскулярные расстройства. В отличие от Актовегина, Кокрановская библиотека содержит сведения об одном исследовании Церебролизина. В нем ясно говорится, что ни у одного из 146 обследуемых не было выявлено улучшений состояния организма вследствие приема Церебролизина. Как видим, кое-что о Церебролизине известно, а именно: доказано, что он неэффективен!

Арбидол, Анаферон, Виферон, Полиоксидоний, Циклоферон, Эрсефурил, Имуномакс, Ликопид – все это – препараты, которые якобы являются иммуномодуляторами и улучшателями качества жизни человеческого организма. Ни по одному из указанных препаратов не проводились серьезные клинические исследования, которые не стыдно было бы предъявить научному сообществу. Не удивительно, что в разделе "Показания" в инструкции в каждому из них вы прочтете, что препарат лечит практически "от всего". В то же время побочные эффекты или противопоказания практически отсутствуют, как в обычных БАДах. Причины все те же – отсутствие серьезных исследований по ним.

Изопринозин, Примадофилюс, Энгистол, Имудон — тоже иммуномодуляторы, некоторые – БАДы, как Примадофилюс, а некоторые, как Энгистол, - гомеопатические "лекарства", назначаемые для лечения простуды и гриппа. По сути являются пустышками, которые, чисто теоретически, могут принести пользу примерно 7-8% пациентов, из-за возможного эффекта плацебо. К ужасу уважающих своих пациентов и свою профессию врачей, есть даже детские формы этих пилюль. Не удивительно, что родители часто жалуются, что "лекарства перестали лечить, хотя дешевле не становятся".

Еще бы! Какие у фармацевтов причины снижать цены на пустышки, если существуют:

а) врачи, которые уверяют, что это не кусочек спрессованного сухого молока и сахара, а уникальный лекарственный препарат;

б) есть люди, которые в это верят?

Стоимость этих "лекарств" так же велика, как и наглость врачей, их назначающих. По их уверениям, высокая стоимость препаратов как раз и является доказательством их эффективности. Это удивительное в своей парадоксальности доказательство, на удивление, для многих пациентов выглядит убедительнее серьезных научных исследований, и они продолжают их покупать, засоряя свою печень и опустошая свои кошельки. Зарубежные исследователи даже не пробовали изучать данные "лекарства", понимая, что это будет потраченное напрасно время и деньги. Ну, не может 1 молекула серы и 2 молекулы вытяжки из травы семейства Кутровых стать целительной силой, в считанные дни излечивающей от гриппа.

Бифидобактерин, Бифиформ, Линекс, Хилак Форте, Примадофилус, и прочие пре- и пробиотики. Дисбактериоз – диагноз, который направо и налево ставят в Украине, в мире не существует. Им пользуются только в бывших странах СНГ, и лекарства от этого несуществующего недуга с успехом продаются в наших аптеках. Вызывает недоумение, почему наши педиатры так часто ставят диагноз "дисбактериоз" именно детям – видимо, играя на чувствах родителей, готовых на все, лишь бы их ребенок был здоров.

Валидол – основное действующее вещество – мятный экстракт и сахар. По сути, это конфетка с мятой, которая к медицине не имеет отношения. При предынфарктном состоянии – верный путь к тяжелому инфаркту и смерти – это прием валидола вместо нитроглицерина.

Винпоцетин (аналог – Кaвинтон). Удивительное доказательство того, насколько мощным рычагом продаж является влияние медпредставителей на врачей. Ведь его действующее вещество, которое звучит так таинственно и научно, как "винпоцетин" всего лишь – вытяжка из растения Барвинок малый. В то же время список болезней, при лечении которых его применяют, может занять несколько страниц, ведь, по уверениям производителей, в числе его свойств – противовоспалительное, антиоксидантное, сосудорасширяющее, даже противоэпилептическое и нейропротекторное. Однако, при попытке провести исследования, в частности, при лечении больных после перенесенного инсульта, результат исследований был неутешителен – особых улучшений вследствие его применения выявлено не было.

Не странно, что в США, например, данный препарат за много лет так и не попробовали зарегистрировать в FDA в качестве лекарства, и он продается в этой стране только в качестве БАДа. А вот в Японии вопрос с этой пустышкой решили более кардинально – попросту изъяли его из продажи.

Ноотропил, Пирацетам, Фезам, Аминалон, Фенибут, Пантогам, Пикамилон, Инстенон, Циннаризин, Мексидол — препараты имеющие доказанную неэффективность!

В частности, Ноотропил, Фезам, другие препараты были созданы на основе пирацетама – "психоактивного" ноотропого вещества. Ни одного научного исследования, которое бы показало хотя бы какую-то пользу от его применения у пациентов, проведено не было. В то же время исследование 2011 года (Piracetam in Acute Stroke Study) показало обратное – что лечение ишемического инсульта этим лекарством никакого позитивного эффекта не дало. Циннаризин, пропагандируемый в качестве лекарства для лечения нарушений кровообращения головного мозга, также никакой эффективности при исследованиях не показал. Поэтому все указанные препараты не применяют для лечения серьезных заболеваний в цивилизованных странах.

Вобэнзим. Как и многие другие БАДы, пропагандируется как лекарство чуть ли не от всех болезней на свете, кроме, разве что, родильной горячки. На деле же данный чудо-препарат ни разу не проходил исследований, якобы из-за их дороговизны. Это не мешает, однако, требовать за банку пилюль среднего размера почти 900 грн. На удивление, в составе Вобэнзима в основном – ферменты типа панкреатина (красная цена чистого панкреатина – 40-50 грн за упаковку) и вытяжки из растений, например, рутина (цена за упаковку рутина - от 3 до 30 грн). Если препарат приносит такие бешеные доходы, то у производителей явно имеется достаточно доходов, чтобы оплатить любые, самые сложные исследования, дабы раз и навсегда убедить ученых – Вобэнзим действительно эффективен. Единственная очевидная причина, почему такие исследования не были поведены, - это то, что производитель догадывается об их результате. "От березки и осинки не родятся апельсинки". Другими словами, если в составе препарата всего лишь панкреатин и вытяжка из травок, то максимум, чего можно ожидать от препарата – это некоторого улучшения пищеварения. А это никак не вяжется ни с агрессивной рекламой Вобэнзима как панацеи от всех болезней, ни с его заоблачной стоимостью.

Глицин (основной компонент - аминокислота), Тенатен, Энерион (основное вещество – сульбутиамин - БАД, применяется в Японии для лечения астении), препараты зверобоя, Полиоксидоний (еще один иммуномодулятор "от всех инфекций", популярный в России) - препараты с недоказанной эффективностью, потому в основном продаются в качестве БАДов или фитопрепаратов.

Эреспал – препарат на основе фенспирида гидрохлорида. Его уникальность в том, что он является парадоксальным примером, когда препарат, рекламируемый для лечения заболеваний дыхательных путей, сам вызывает бронхоспазм….. Преподносится в качестве лекарства от простуд или ОРВИ. Однако обладает таким количеством побочных эффектов, что, судя по всему, от него больше вреда, нежели пользы. Наличие таких агрессивных аллергенов, как мед и химические красители, вызывает дополнительные аллергические реакции, что особенно опасно при лечении детей.

Геделикс. Основные компоненты: экстракт листьев плюща и пропиленгликоль, который в промышленности любят применять для производства антифриза, дымовых шашек, шампуней. Такие прекрасные действующие вещества, уверен производитель, являются достаточной причиной для того, чтобы 100-миллилитровый флакон сиропа с этим препаратом стоил в аптеках по 120-150 грн. Правда, у производителя не возникало сложностей с доказательствами эффективности этого сочетания экстракта плюща и вещества для усиления вязкости антифриза. Потому что никаких исследований, доказывающих пользу применения этого препарата, тем более у детей, не проводилось. Тем не менее, Геделикс продается в аптеках в качестве лекарства для лечения ОРВИ у детей.

Диоксидин – препарат из группы производных хиноксалинов. Можно сказать, единственный действительно эффективный препарат из всех представленных, обладающий широким спектром противомикробного действия. В то же время из-за своей высокой токсичности имеет такой огромный список противопоказаний, что его категорически запрещено применять при лечении детей, а взрослых допустимо им лечить только в тех случаях, когда уже были использованы все возможные средства. Не случайно его относят к группе препаратов "глубокого резерва".

Как видим, список лекарств, которые не лечат, но активно рекомендуются нашими врачами и свободно продаются в аптеках, довольно обширен.

NB! Не позволяйте наживаться на вашей доверчивости и неосведомленности!