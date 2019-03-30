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/Новости медицины

Дело не в вакцине? Медики прокомментировали смерть ребенка после прививки

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Причиной смерти шестимесячной девочки в Ривненской области, которой перед этим сделали прививку от полиомиелита и гепатита, могла стать не вакцина.

О том, что связи между трагическим исходом и прививкой обнаружено не было, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

"КП "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Ривненского областного совета проведено вскрытие и установлено предварительную причину трагедии: внезапная смерть с признаками дыхательной недостаточности и отек мозга. Сейчас продолжаются лабораторные исследования с целью установления окончательной причины", – сказано в сообщении.

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На Ривненщине умерла девочка после прививки

На Ривненщине умерла девочка после прививки

NewsOne

Подчеркивается, что врачи сотрудничают с органами следствия для установления всех обстоятельств.

"29 марта в Костопольской амбулатории общей практики семейной медицины в кабинете прививок с письменного согласия родителей и после осмотра врача этот ребенок получил две прививки инактивированными (неживыми) вакцинами. Время вакцинации – 14:00. Ребенок получил 2-ю дозу против гепатита В (первую дозу вакцины против гепатита В и БЦЖ ребенок получил в роддоме согласно календарю прививок – состояние после вакцинации было удовлетворительным). Вторая прививка была против полиомиелита вакциной ИПВ", – рассказали подробности в ЦОЗ.

Медики также отметили, что в тот же день прививки против полиомиелита с того самого 10-дозового флакона была проведена прививка еще восьми детям. При этом, состояние всех малышей удовлетворительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернополе после прививки от дифтерии умерла 6-месячная девочка.

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Тема
Вакцинация в Украине
Место
Украина
Теги
прививкаМОЗ
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