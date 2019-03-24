Декларация с врачом: стало известно, что ждет украинцев, не заключивших договор

С 1 апреля 2019 года Министерство здравоохранения прекращает финансирование лечения пациентов, которые еще не заключили договор с семейными врачами. Однако это не значит, что возможности подписать декларацию больше не будет.

Об этом в эфире ObozTV рассказала менеджер "Реанимационного пакета реформ" Светлана Бубенчикова. Она отметила, что граждане, которые не успели ранее заключить договор, могут без проблем сделать это позднее.

"Человек в этот период может работать за границей или уехать в командировку, поэтому не успевает подписать договор. После 1 апреля он без проблем может выбрать педиатра, терапевта и подписать декларацию. Единственное, что касается больше больниц, поскольку от этого зависит их бюджет, – с 1 апреля прекращается финансирование стандартной субвенции, которая была по списках пациентов без деклараций. Хотя, врачи говорят, что в клиниках уже даже не принимают это во внимание, а формируют свои бюджеты", – сказала она.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что в случае неотложного состояния пациента, у которого нет декларации, врач должен оказать ему помощь. Если это что-то обычное, то, по словам Супрун, граждане должны обращаться к терапевту, с которым заключался договор.

Как сообщал OBOZREVATEL, кампания по выбору семейного врача, терапевта или педиатра и подписания с ним договора стартовала с апреля 2018 года. Подписав декларацию, вы соглашаетесь на обслуживание у конкретного врача, а значит средства, которые государство выделяет на ваше медобслуживание, отныне будут направляться именно в то медучреждение, где работает ваш врач.

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