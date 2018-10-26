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/Новости медицины

Декларация с врачом: эксперт уточнил детали медицинской реформы

1.7тЧитать материал на украинском

В первый год внедрения медицинской реформы в Украине пациенты могут бесконечное число раз подписывать и разрывать декларации с семейными врачами, однако затем это право будет ограничено.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава правления общественной организации "Родители за вакцинацию" Тимофей Бадиков, комментируя медреформу в Украине.

"Принят классный закон, который защищает пациента. Пациент является собственником своих данных, и он решает, кому их предоставить. Не надо идти к врачу и разрывать – ты пошел к другому врачу, подписал декларацию и автоматически разрывается декларация с предыдущим. В этом случае пациент очень застрахован", – сообщил эксперт.

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По его словам, "в этом году вы можете бесконечное число раз подписывать декларацию, в следующем – раз в полгода, потом промежуток сократится до месяца".

"Через пять лет дойдет до того, что сможете раз в месяц сменить. Потому что очень сложно Национальной службе здоровья высчитывать то количество денег, которое надо отправить медучреждениям. Чтобы не было нагрузок, будет постепенный механизм смены врача", – объяснил Бадиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине благодаря медреформе зарплата врачей, с которыми пациенты подписали декларации, значительно выросла.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVмедреформаМедицинская реформа
Персона
Тимофей Бадиков
Место
Украина
Объект
медреформа
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