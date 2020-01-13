Декларация с частным семейным врачом: всплыли подводные камни

Вот уже почти два года в Украине в рамках медреформы действует норма, согласно которой пациенты должны подписать декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами. Эта тема "разжевывается" уже давно и достаточно тщательно, потому расписывать принципы этого нововведения не нужно.

Большинство украинцев к этому времени уже не только успели подписать "договор" со своим лечащим врачом первички из ближайшей поликлиники или амбулатории, но и сменить несколько докторов и медучреждений.

Часто причиной решения переподписать декларацию становится возможность обслуживаться в частной клинике – дорогостоящее медучреждение получило соответствующее разрешение и радушно раскрыло "объятия" для новых пациентов.

Но прежде чем ринуться за бесплатным в платное (если вы еще этого не сделали), MedOboz рекомендует выяснить в клинике, которой собираетесь доверить свое здоровье, несколько важных моментов.

Подписывая декларацию с врачом частной клиники, уточните ряд нюансов Подробности

Итак, прежде чем подписать декларацию с врачом в частной клинике, выясните, как быстро вы можете попасть на прием к доктору. Дело в том, что в некоторых клиниках есть четкий регламент, который ограничивает количество приемов в день семейником или терапевтом пациентов по декларации. То есть, клиника может предложить вам попасть к вашему врачу в ближайшее время только за деньги, а по декларации – лишь через неделю. Выходит, если вам нужно срочно попасть на прием (температура поднялась, сильный кашель и т.д.), а все регламентированные декларационные приемы расписаны (что немудрено, например, в эпидсезон), будьте готовы выпотрошить свой кошелек. При этом часто прямой связи с врачом, например, для заочной консультации, клиника тоже не дает.

Для примера, обратившись в одну из таких клиник 13 января, по декларации предложили попасть на прием аж 21 января, несмотря на жалобы на высокую температуру, а на платной основе – хоть сейчас. Ответ на вопрос, почему так, был поразительным: "Если наши доктора начнут принимать всех пациентов по декларации, на "платных" пациентов у них просто не останется времени". На минуточку – пациенты "по декларации" тоже "платные", только деньги за их обслуживание платит государство.

Кроме того, декларация с семейным доктором, даже если вам удастся попасть к нему на бесплатный прием, вовсе не делает для вас бесплатными остальные медуслуги этой же клиники. То есть, осмотрит и "общупает" вас врач бесплатно , а вот сдавать анализы, проходить обследование и посещать узкопрофильных специалистов вам придется уже либо за свои кровные, либо же топать во всю ту же государственную поликлинику или больницу, откуда вам так хотелось сбежать.

Ведь в большинстве диагностический минимум, который предлагают частные клиники по декларации (то есть, опять же, что есть бесплатным для вас) – это общие анализы крови и мочи и кровь на сахар.

Также еще один немаловажный нюанс, который нужно уточнить – может ли клиника выдавать больничные листы. Как оказалось, некоторые медучреждения этого не делают, "пока все врачи не будут загружены декларациями".

Надеемся, в скором времени Минздрав обратит внимание и урегулирует подобные нюансы, ну а пока будьте внимательны.

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