"Датагруп" продолжает обеспечивать сельские медицинские учреждения высокоскоростным интернетом

Компания "Датагруп" совместно с коммунальным предприятием Харьковского областного совета "Харьковские областные коммуникационные системы" летом 2018 года разработала и реализовала план подключения учреждений первичного звена медицины Харьковской области к сети Интернет на базе спутниковых каналов связи.

Напомним, что еще в начале 2018 года у 230 из 332 амбулаторий области доступа к интернету не было вообще. Проект охватил все районы Харьковской области, при этом акцент в обеспечении качественным интернетом был сделан на амбулаториях в сельской местности. Технические специалисты "Датагруп" в течение двух месяцев подключили к сети под ключ 275 медицинских учреждений области, в том числе и в самых удаленных ее уголках.

"Внедрение электронной медицины в Харьковской области – яркий пример модели медицинской реформы, который может масштабироваться на другие регионы и внедрять современные телекоммуникационные решения в повседневную жизнь украинцев, преодолевая цифровой разрыв между городом и селом", — считает СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

"Благодаря возросшей скорости реагирования и современным средствам связи уже спасена не одна жизнь в Харьковской области. Дальнейшее внедрение электронной медицины — это безусловный шаг вперед. Поэтому мы рады быть в этом вопросе первопроходцами", — комментирует Михаил Черняк, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации. По его словам, внедрение таких проектов становится фундаментом для дальнейшего развития и реализации медицинской реформы в сельской местности по всей стране.

"На базе спутниковых каналов связи, которые обеспечивает "Датагруп", мы также продолжаем реализацию программы "IT-Харьковщина", которая была принята в апреле 2016 года с целью развития телекоммуникационных сетей в Харьковской области. Эта программа предусматривает поэтапное внедрение современных технологий связи для всех звеньев местной власти в Харьковской области до 2020 года", — подчеркнул Михаил Черняк.

"Очень правильно, что именно сфера здравоохранения стала примером для других учреждений области и местных органов власти, который мотивирует их переходить на современные технологии. Сегодня благодаря доступу к высокоскоростному интернету мы улучшили качество медицинских услуг в Харьковском регионе, а в течение ближайших лет будем улучшать эффективность управления на местах, повышая уровень жизни в сельской местности", — отметил СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба.

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