"Датагруп" продолжает курс на повышение операционной эффективности

Доходы компании "Датагруп" увеличились в 2018 году на 18 %. При этом показатель EBITDA вырос на 24 %. Маржа EBITDA продолжает расти и достигла показателя 27,9 %. В бюджеты всех уровней перечислено более 238 млн грн налогов. Капитальные инвестиции в развитие сети составили более 225 млн грн.

Значительным фактором в развитии компании послужило существенное снижение кредитной задолженности в 2018 году. Сейчас долг перед банками составляет менее 1х показателя EBITDA, хотя еще в 2016 году он был на уровне 2.8х EBITDA. "Достигнутый уровень кредитной задолженности дает нам возможность в необходимый момент привлекать дополнительные ресурсы для реализации новых проектов и развития компании", – комментирует Михаил Шелемба.

Цифры, сегменты рынка, подробности

Доходы компании в сегменте B2C увеличились на 19 %, SMB – на 23 %, B2B – на 27 %. Рыночная доля "Датагруп" в сегменте B2B растет и составляет более 45 %.

"Компания является лидером сегмента на протяжении многих лет. Мы делаем значительный акцент на гибкости при формировании индивидуального предложения под потребности клиента, комбинации классических телеком-услуг и VAS (value added services), а также на высоком уровне SLA для наших клиентов", – говорит Михаил Шелемба.

Рост числа абонентов SMB в 2018 году составил 9,3 %. В то же время рынок, по оценкам экспертов компании, вырос лишь на 3-4 % (по количеству клиентов). Доходы компании в сегменте демонстрируют хороший рост (+23,2 %). Увеличились как продажи основных услуг (интернет, IP-телефония), так и продажи дополнительных услуг, таких как облачные сервисы.

"В сегменте B2C мы наблюдаем переход клиентов на более дорогие и высокоскоростные тарифные планы", – отмечает Михаил Шелемба. Например, в 2016 году около 40 % клиентов "Датагруп" пользовались низкоскоростными тарифными планами с малой абонентской платой, а сейчас таких клиентов только 5 %. Такая динамика обусловлена ​​ростом потребления развлекательного контента через интернет: YouTube, соцсети, OTT TV и пр. Как следствие: показатель ARPU услуги предоставления доступа к сети Интернет в этом сегменте увеличился на 29 % (значение 2018 года к показателю 2017 года), что значительно опережает рынок.

Фундамент роста

Компания "Датагруп" продолжает масштабную трансформацию и ребрендинг. Разработан и успешно внедрен новый фирменный стиль, обновлен логотип, осуществлен переход на единую торговую марку "Датагруп" для клиентов – как физических, так и юридических лиц. Запущен новый корпоративный сайт компании, который стал универсальным каналом коммуникаций для всех аудиторий (B2C, SMB, B2B, C2C).

"Если раньше это был сайт-визитка, то сейчас он стал продающим. Например, в сегменте B2C мы получили от него очень хорошую конверсию – около 36 %. Также мы стали получать заявки через сайт и от абонентов – юридических лиц. И это всего за полгода", – комментирует Михаил Шелемба.

В декабре 2018 года "Датагруп" получила сертификат ISO 27001. "Это значительное достижение для компании. Полученный сертификат соответствия подтверждает, что организованная в компании система управления информационной безопасностью (СУИБ) соответствует всем требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Иными словами, "Датагруп" входит в пул наиболее информационно защищенных компаний Украины", – отмечает Михаил Шелемба. Сертификат подтверждает соответствие самым высоким мировым стандартам в следующих сферах деятельности: управление информационными активами по вопросам предоставления клиентам облачных сервисов, предоставление доступа к сети Интернет и каналам связи, предоставление услуг контакт-центра, разработки и поддержки программного обеспечения. Компания и в дальнейшем планирует развивать безопасность как услугу, и уже сегодня "Датагруп" предлагает разнообразные сервисы для организации системы безопасности как внешней, так и внутренней инфраструктуры.

"Датагруп" продолжает инвестировать в новые услуги и сервисы. В 2016 году компания начала внедрять облачные сервисы и перевела на них всех своих сотрудников (около 2000 человек). В 2018 году в компании ввели электронный документооборот в системе M.E.Doc со своими бизнес-абонентами. Теперь клиенты могут значительно ускорить процесс обмена информацией с компанией и уменьшить расходы на доставку печатных экземпляров. Также "Датагруп" является silver-партнером Microsoft и предоставляет полный пакет облачных сервисов от этой компании. Компания инвестировала около 10 млн гривен в лучшее на мировом рынке решение по защите онлайн-бизнеса от DDos-атак.

Цифровизация страны: коллаборация с крупным бизнесом

"Датагруп" продолжает сотрудничать с органами местного самоуправления в значимых социальных проектах, используя свое лидерство в сегментах передачи данных, международного транзита трафика и свой статус единственной компании в Украине, которая обеспечивает связь в отдаленных локациях благодаря спутниковым технологиям. Среди наиболее значимых проектов особого внимания заслуживают "Электронная медицина" и "Безопасный город".

Напомним: в 2017-2018 гг. пилотные проекты "Электронный пациент" и "Безопасный район" были реализованы при поддержке "Датагруп" в городе Гадяч и Гадячском районе Полтавской области. Первый объединил центральную районную больницу, две городские амбулатории и 15 сельских амбулаторий, которые оказывают первичную помощь, в единое информационное пространство благодаря компьютеризации и высокоскоростному доступу к сети Интернет. Данные о 52 тыс. местных жителей внесли в специальную базу, предоставив каждому персональную пластиковую карточку пациента. Благодаря этому теперь жители даже самых отдаленных сел имеют доступ к более качественной медицине, часто консультацию узкого специалиста можно получить дистанционно. По наблюдениям, после внедрения проекта сократились очереди в больницах и амбулаториях, ведь запись к врачу происходит онлайн.

"Безопасный район": в Гадячском районе установили 120 камер видеонаблюдения для отслеживания ситуации на улицах и автодорогах, информация с которых передавалась на пульт центра оперативного реагирования. В начале 2018 года проект усовершенствовали, добавив систему интеллектуальной обработки данных. Благодаря этому было создано единое информационное пространство, в котором реализованы функции обработки и интеллектуального анализа информации для гибкого и оперативного реагирования на инциденты. Сейчас система автоматически архивирует все собранные номера автомобилей, умеет "искать" объекты по размеру и цвету, а также распознавать лица. В результате в течение года в районе уменьшилось количество преступлений и правонарушений на автодорогах и возросло количество раскрытых, в том числе по горячим следам, преступлений.

Компания "Датагруп" совместно с коммунальным предприятием Харьковского областного совета "Харьковские областные коммуникационные системы" летом 2018 года разработала и реализовала план подключения учреждений первичного звена медицины Харьковской области к сети Интернет на базе спутниковых каналов связи. Напомним, что еще в начале 2018 года у 230 из 332 амбулаторий области доступа к интернету не было вообще. Проект охватил все районы Харьковской области, при этом акцент в обеспечении качественным интернетом был сделан на амбулаториях в сельской местности. Технические специалисты "Датагруп" в течение двух месяцев подключили к сети под ключ 275 медицинских учреждений области, в том числе в самых отдаленных ее уголках.

В 2018 году "Датагруп" начала сотрудничество с Ассоциацией объединенных территориальных общин с целью внедрения инноваций в селах. По итогам года председатель ассоциации Александр Коренной выразил благодарность представителям компании "Датагруп" за активное участие в развитии местного самоуправления в Украине и создание лучших условий проживания в общинах благодаря внедрению современных технологий.

На сегодня с помощью спутникового интернета подключены 147 сельских школ и 350 медицинских учреждений в районных центрах.

О компании:

"Датагруп" – всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома. Сегодня оператор является лидером в сегментах передачи данных, международного транзита трафика и спутниковой связи. Также "Датагруп" является лидером на рынке телекоммуникаций для крупного бизнеса – 92 % банков страны являются клиентами компании.

Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.

Уже на протяжении многих лет инициативы "Датагруп" помогают преодолевать цифровой разрыв и внедрять важные инновации в стране: компания является надежным партнером по реализации решений, направленных на развитие направлений "Электронная медицина" и "Безопасный город".

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