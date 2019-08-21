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"На*би ближнего своего": вся правда о псевдолекарствах

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает население об опасности популярного средства, которое лечит почти все известные заболевания: аутизм, рак, ВИЧ/СПИД, гепатит, грипп и др.

Речь идет о продукте, который известен под такими названиями Miracle, Master Mineral Solution и Miracle Mineral Supplement. Он активно рекламируется в социальных сетях, несмотря на то, что очень опасен для здоровья, сообщает издание Forbes.

Агенство описывает механизм действия "чудо-средства", ссылаясь на информацию из сайтов, где продающих Master Mineral Solution. Итак, продукт представлен в виде жидкости, которая содержит 28% хлористокислого натрия в дистиллированной воде. Производитель рекомендует потребителям смешивать раствор перед употреблением с лимонной кислотой (можно использовать лимонный или лаймовый сок). Часто раствор уже продается с "активатором" (лимонной кислотой). При смешивании компонентов в соответствии с указаниями на упаковке образуется сильный химический реактив, которой используется в качестве отбеливателя.

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Miracle Mineral Supplement

Miracle Mineral Supplement

Агентство занимается рассмотрением новых жалоб от потребителей, которые принимали этот продукт в надежде на исцеление, но вместо этого испытали сильную рвоту, диарею, опасное для жизни низкое кровяное давление, вызванное обезвоживанием и острой печеночной недостаточностью после употребления этих продуктов.

Очень жаль, но представители антинауки всегда найдут аудиторию и "втюхают" им свою продукцию. Их не смутит наличие большого списка "побочки" и отсутствие хотя бы одного полезного свойства. В Украине тоже есть возможность приобрести Miracle Mineral Supplement, это можно сделать через интернет. Стоимость отбеливателя больше 1000 гривен!

"На*би ближнего своего": вся правда о псевдолекарствах
"На*би ближнего своего": вся правда о псевдолекарствах

Ранее MedOboz писал, что в Украине злоумышленники организовали продажу через интернет незарегистрированного препарата от гипертонии.

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
интернет лекарства мошенники
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