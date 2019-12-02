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ВИЧ и СПИД: как человечеству победить в глобальной борьбе

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С ВИЧ живут миллионы людей, сотни тысяч из которых – в Украине. Хотя сегодня эффективные лекарства, позволяющие людям с этим вирусом жить нормальной, полноценной и долгой жизнью, становятся доступными, ВИЧ остается одной из крупнейших глобальных угроз для человечества.

Глобальное признание ВИЧ и СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита), что приводит к инфекции ВИЧ, началось в начале 1980-х годов. Тогда в США были зафиксированы случаи редкой и опасной формы злокачественных опухолей среди нескольких молодых мужчин – саркомы Капоши, что очень быстро распространялась организмом и приводила к смерти. В том же году зафиксированы случаи со злокачественной формой пневмоцистной пневмонии (форма пневмонии, возникает у людей с ослабленным иммунитетом) – также среди мужчин, практиковавших секс с мужчинами.

Поэтому с самого начала болезни связывали именно с этой группой людей. Но уже к середине 1982 ученые поняли, что она также распространяется среди других групп населения. Основой ранее неизвестного заболевания было резкое ослабление иммунитета, поэтому со временем его стали обозначать как синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД.

В настоящее время не существует лекарств, чтобы полностью вылечить ВИЧ. Но при должной медицинской помощи инфекцию можно контролировать. Терапия для контроля ВИЧ называется антиретровирусной терапией (АРТ). До внедрения АРТ в середине 1990-х годов люди с ВИЧ могли развить СПИД всего за несколько лет.

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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Иллюстрация

Хотя АРТ является эффективным методом для контроля ВИЧ, полностью уничтожить вирус такие лекарства не могут. В то же время, отказ от терапии АРТ приводит к увеличению вирусной нагрузки в организме – фактически возвращение к прогрессированию инфекции. Сейчас продолжаются исследования и разработки лекарств, которые будут способны полностью уничтожить вирус.

Здесь подробный таймлайн развития ВИЧ и СПИД (выявление инфекции и ее осложнений, изобретение лекарств, путей распространения и предотвращения).

По данным ВОЗ, сегодня в мире с ВИЧ живут почти 38 миллионов человек. В конце 2018 примерно 79% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе, 62% получают антиретровирусную терапию, около половины людей, живущих с ВИЧ, благодаря терапии имеют неопределенный уровень вируса в крови и не могут передавать вирус другим.

СПИД является последней стадией прогрессирования ВИЧ-инфекции. Он может развиваться от 8 до 10 лет (зависит индивидуально), если его не обнаружить и не начать прием лекарств. СПИД определяется развитием определенных раковых заболеваний, инфекций или других тяжелых клинических проявлений, которые быстро прогрессируют и приводят к смерти. Именно поэтому важно знать о своем ВИЧ статусе, и если он положительный – начать прием лекарств.

Украина меняется и узнать о ВИЧ-статусе – больше не означает приговор. ВИЧ-положительные украинцы могут получать лекарства бесплатно, жить долгой жизнью и рожать здоровых детей. Несмотря на это до сих пор есть и много мифов и неоправданного страха, которые очень осложняют жизнь, как ВИЧ-позитивным людям так и тем, кто не имеет болезни.

Каждый год 1 декабря отмечают праздник Всемирный день борьбы со СПИДом. Знание о вирусе, пути его передачи и предотвращения инфекции и регулярное тестирование на ВИЧ – вклад, который может сделать каждый в глобальной борьбе против ВИЧ и СПИДа.

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Автор
Ульяна Супрун Ульяна Супрун
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
ВИЧ СПИД
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