Что нужно знать о бешенстве: топ-5 фактов

Бешенство – одна из наиболее изученных и предотвратимых болезней, все еще остается смертельной и распространенной угрозой для здоровья населения Земли.
Ежегодно в мире от этой инфекции умирает около 60 000 человек. В большинстве случаев причиной является укус бешеной собаки. Об этом сообщает The New York Times.
В бедных регионах мира с многочисленными популяциями свободно бродящих, непривитых собак опасность, связанная с вирусом, самая высокая.
Отлов собак, чтобы привить их от бешенства
nytimes.com
Авторы публикации собрали топ-5 важных фактов об этом заболевании, которые полезно знать каждому:
Бешенство вызывает РНК-вирус Rabies virus. Болезнь может постоянно развиваться в популяциях собак, летучих мышей, енотов и других животных.
Инфекция обычно передается через слюну зараженного животного при укусе. При попадании в мозг он вызывает судороги, гидрофобию, повышенное слюноотделение.
Заражение бешенством не смертельно. Болезнь у людей считается полностью предотвратимой, если вакцина вводится после укуса, но до появления симптомов.
Чтобы остановить распространение вируса, лучше вакцинировать животных с точки зрения затрат и безопасности. Прививки собакам устранили бешенство как серьезную проблему общественного здравоохранения во многих странах.
Побороть бешенство можно. ВОЗ поставила цель достичь к 2030 году нулевой смертности от собачьего бешенства путем вакцинации животных в сочетании с лечением после укуса.
Дикие животные являются переносчиками бешенства
Коллаж
Ранее OBOZREVATEL писал, что 24-летняя норвежка скончалась после контакта с собакой, которую подобрала во время отдыха.
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