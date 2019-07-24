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Что нужно знать о бешенстве: топ-5 фактов

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Бешенство – одна из наиболее изученных и предотвратимых болезней, все еще остается смертельной и распространенной угрозой для здоровья населения Земли.

Ежегодно в мире от этой инфекции умирает около 60 000 человек. В большинстве случаев причиной является укус бешеной собаки. Об этом сообщает The New York Times.

В бедных регионах мира с многочисленными популяциями свободно бродящих, непривитых собак опасность, связанная с вирусом, самая высокая.

Отлов собак, чтобы привить их от бешенства

Отлов собак, чтобы привить их от бешенства

nytimes.com

Авторы публикации собрали топ-5 важных фактов об этом заболевании, которые полезно знать каждому:

  1. Бешенство вызывает РНК-вирус Rabies virus. Болезнь может постоянно развиваться в популяциях собак, летучих мышей, енотов и других животных.

  2. Инфекция обычно передается через слюну зараженного животного при укусе. При попадании в мозг он вызывает судороги, гидрофобию, повышенное слюноотделение.

  3. Заражение бешенством не смертельно. Болезнь у людей считается полностью предотвратимой, если вакцина вводится после укуса, но до появления симптомов.

  4. Чтобы остановить распространение вируса, лучше вакцинировать животных с точки зрения затрат и безопасности. Прививки собакам устранили бешенство как серьезную проблему общественного здравоохранения во многих странах.

  5. Побороть бешенство можно. ВОЗ поставила цель достичь к 2030 году нулевой смертности от собачьего бешенства путем вакцинации животных в сочетании с лечением после укуса.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что 24-летняя норвежка скончалась после контакта с собакой, которую подобрала во время отдыха.

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Тема
Здоровье
Теги
животные инфекция
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