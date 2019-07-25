Черная полоса? Bayer продает очередной бренд

Немецкая компания Bayer заключила сделку о продаже своего бренда по уходу за ногами Dr. Scholl.

Новым владельцем станет компания Yellow Wood Partner (США), заплатив за продукт 585 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Financial World.

После объявления о сделке представитель Bayer сказал, что находящаяся в Бостоне Yellow Wood Partner, выделит Dr. Scholl в отдельную компанию и сохранит в ней все кадры, доставшиеся от прежнего владельца. Также у компании были планы больше инвестировать в бизнес с целью повысить его прибыльность и рост.

Bayer продает свой бренд Dr. Scholl financial-world.org

Yellow Wood Partner - новый владелец pharma.net.ua

Как сообщал MedOboz ранее, Bayer заявила об отзыве с рынка одного из самых продаваемых препаратов – лекарства против гемофилии – из-за ошибочной маркировки.

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