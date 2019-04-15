Каши под запретом: назван лучший завтрак для диабетиков

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии посоветовали людям с диабетом второго типа есть на завтрак пищу с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов.

Таким блюдом является омлет. Оно поможет контролировать уровень сахара в крови в течение дня, передает Medicalxpress.

По словам профессора Джонатана Литтла, диабетикам следует отказаться от каш, тостов и фруктов на завтрак, потому что эти продукты могут стать причиной сильного всплеска уровня сахара в крови, так как содержат много углеводов.

Ученый пояснил, что завтрак является "проблемным" приемом пищи для людей с сахарным диабетом второго типа. И лучший выход из ситуации – отдать предпочтение жирам.

Омлет pixabay.com

Профессор считает, что простая яичница или омлет – это хороший способ предотвратить большой скачок сахара, улучшить гликемический контроль в течение дня и даже уменьшить другие осложнения диабета.

"Мы ожидали, что ограничение количества углеводов до 10% на завтрак поможет предотвратить всплеск сахара. Но мы были немного удивлены, что это имело продолжительный эффект и что общий контроль и стабильность глюкозы были улучшены. Между тем, большие колебания уровня сахара в крови повреждают наши кровеносные сосуды, глаза и почки. Низкоуглеводный завтрак уменьшает тревожные показатели", – отметил профессор.

Еще один интересный аспект нового исследования – голод перед едой и тяга к сладкому в конце дня, как правило, у диабетиков были ниже, если они ели на завтрак пищу с низким содержанием углеводов.

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