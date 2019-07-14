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/ Новости медицины

"Чем противнее – тем лучше": назван самый полезный шоколад

2.2т Читать материал на украинском

Когда говорят о "полезном шоколаде", то подразумевают исключительно черный шоколад с содержанием какао от 85% и выше.

"Даже 75% – уже на грани. Разве что вы очень худенькая, занимаетесь в спортзале и обладаете силой воли", – рассказала в эфире ObozTV врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Специалист объяснила, что именно в какао-бобах содержатся полезные для здоровья вещества и микроэлементы. Кроме того, чем меньше какао в шоколаде – тем больше в нем сахара.

"Хороший шоколад должен быть таким: ты его в рот, а он бэээ. Склеивает, горький, противный. Вот чем противнее шоколад – тем он полезнее", – привела она пример.

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Диетолог посоветовала выбирать шоколад без начинок с максимальным содержанием какао.

"Есть шоколадные плитки, которые вообще не являются шоколадом. Они твердые, в руках не плавятся. Как пластмасса. На них нельзя даже смотреть", – подчеркнула Скиталинская.

"Есть белый шоколад – там вообще нет шоколада, это просто название. Ни миллиграмма какао. Потом идет молочный шоколад. В нем содержание какао очень незначительное. А уже все, что начинается от 85% и выше – вот это уже шоколад", – добавила она.

По словам Скиталинской, лучший шоколад – с содержанием какао-бобов 90% и 100%.

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Врач обратила внимание, что быстрому набору лишнего веса способствует именно сладкий, молочный шоколад. Но и черного нельзя есть много.

"Если вы человек с нормальным весом, то можете съесть один-два квадратика 85% шоколада. Ну, максимум три – если вы много занимаетесь спортом", – пояснила она. Разовая норма, таким образом, составляет примерно не более 20 граммов.

Горький шоколад – самый полезный

Горький шоколад – самый полезный

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Как писал OBOZREVATEL, бобы какао содержат вещества флавоноиды, которые нормализуют давление и стимулируют кровоснабжение внутренних органов. Последние исследования показали, что какао снижает повышенное кровяное давление и уменьшает риск возникновения инсульта.

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