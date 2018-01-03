Были погодками: на Кировоградщине в морозилке нашли двух младенцев

Правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме на Кировоградщине.

Как сообщает УНН, дети были погодками.

"Мы подтверждаем факт о том, что 30 декабря в Александрии в больницу была доставлен 34-летняя местная жительница, которая находилась в тяжелом состоянии, вероятно, после родов. Этот факт впоследствии подтвердили медицинские работники. Женщина не смогла объяснить, где новорожденный ребенок. В тот же день полиция провела все необходимые действия, в результате которых были обнаружены тела двух новорожденных детей (в морозильной камере - Авт.)", - сообщили в полиции.

Младенцы, которых нашли в морозилке, родились примерно с разницей в год. "Эксперт посмотрел и сказал, что их положили в морозилку в разное время. Одно тело сильно вымерзло, другое - меньше. Очевидно, они погодки", - сообщил источник.

На сегодняшний день эксперты выясняют все детали случившегося.

Как ранее сообщал "МедОбоз", житель штата Висконсин Деннис Ковальски решил заморозить себя и членов своей семьи в жидком азоте, чтобы получить "второй шанс на жизнь".