"Была синяя, кровь пошла струйкой": появились жуткие детали смерти роженицы в Ивано-Франковске

Жительница Ивано-Франковска, которая 6 октября умерла в перинатальном центре, до родов была вполне здоровой. Родственники 27-летней Натальи Цуцяк считают, что причиной трагедии могло стать ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих обязанностей.

Об этом сообщил муж покойной роженицы Любомир Цуцяк во время пресс-конференции в субботу, 19 октября (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Любомир присутствовал на родах все время — от начала и до конца. Говорит, что имеет определенные сомнения относительно решений медицинских работников, ведь "привез в роддом здоровую жену ...".

В Ивано-Франковске в больнице во время родов умерла женщина Facebook Lubko Tsutsiyak

"Я не специалист, но у меня есть подозрения. Она педант по жизни и придерживалась всех рекомендаций, предписаний в течение беременности, делала в срок контрольные УЗИ. Очень тщательно и ответственно относилась к беременности", — рассказал муж, добавив: показатели были в норме на протяжении всего наблюдения.

Любомир Цуцяк и мать погибшей женщины Оксана Киршак Скриншот

Любомир признался, что боялся естественных родов и пытался уговорить жену сделать кесарево сечение. И Наталья не захотела, прислушавшись к рекомендациям врача.

Дату родов назначили на 23 сентября, однако женщина родила только 6 октября — на 42 недели беременности.

Накануне, рассказал мужчина, несколько раз обращались к врачам с просьбой сделать кесарево, но каждый раз получали отказ. Мол, роды естественным путем пройдут легко.

Наталья и Любомир Цуцяк Facebook Любомира Цуцяка

Утром 6 октября Наталья пожаловалась на тошноту, а ближе к родам у нее поднялась температура. Укол от температуры не дал никакого результата. Медики сделали несколько спинальных анестезий.

"И тут во время одного из обследований я услышал фразу о том, что зеленые воды, грязные, надо что-то быстро делать", — рассказал Любомир.

После еще одной спинальной анестезии врачи попросили мужчину покинуть родзал. А когда женщина родила, у нее резко ухудшилось самочувствие.

"Когда я зашла к моей дочери, она вся была синяя и в кислородной маске, глаза шли на лоб и закатывались. Ребенок жаловался, что ей холодно. Ее накрыли одеялами, чтобы согреть, а когда открыли и провели рукой по животу, струйкой пошла кровь", — сообщила мама роженицы Оксана.

Любомир Цуцяк и мать погибшей женщины Оксана Киршак Скриншот

По словам Оксаны, экстренная бригада собралась только после того, как родственники забили тревогу. Тогда Наталью забрали в операционную.

"Врач с операционной бригады сообщила, что состояние тяжелое, почки не запускаются. И здесь мы слышим, что кричат о том, что надо дефибриллятор ...", — вспоминают родственники.

Затем врачи сообщили, что спасти молодую роженицу не смогли. "Мы хотели вызвать милицию, но медики успокаивали, что сами сообщат в 8 утра... Врачи не сообщали полиции до 15 часов следующего дня, 7 октября!" — рассказал отец Любомира.

Жительница Ивано-Франковска Наталья Цуцяк умерла во время родов Facebook Натальи Киршак

Родственники Натальи уверены, что ее можно было спасти, если бы медики не проявили вопиющей некомпетентности.

"У нас XXI век, как можно не спасти от кровотечения? И как можно было довести до такого состояния?" — не могут понять родные умершей.

Жительница Ивано-Франковска Наталья Цуцяк умерла во время родов Facebook Натальи Киршак

Как писал OBOZREVATEL, жительница Ивано-Франковска Наталья Цуцяк умерла в начале октября. Ее муж обратился в милицию, обвинив врачей перинатального центра в некомпетентности.

Полиция начала уголовное производство по статье 140 ч. 1 УК (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного).

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