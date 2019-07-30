Была молода и здорова: в Запорожье женщина внезапно впала в кому и умерла после родов

В Запорожье 33-летняя женщина умерла через несколько дней после появления на свет ребенка.

Как пишет "Индустриалка", 20 июля запорожанка Лидия родила дочку. Через несколько дней из-за сильных осложнений она впала в кому. Пациентку перевели в реанимацию 5-ой горбольницы, но состояние роженицы не улучшилось и она умерла из-за отека мозга. На руках у отца остались новорожденная малышка и старший брат девочки, которому тоже всего 3,5 года.

В понедельник маму двоих деток похоронили. Муж Лидии подал заявление в правоохранительные органы, обвиняя в халатности врачей. Он утверждает, что женщина была абсолютно здорова, а беременность протекала без осложнений.

Женщина умерла после родов

"Я забираю дочь, а потом будет еще много процедурных вопросов по оформлению документов. Самое главное, чтобы с детьми все было хорошо. Это сейчас моя самая главная задача. Лидии мне ужасно не хватает. Она была самой лучшей женой и мамой. Очень много внимания уделяла воспитанию сына, вопросам его развития. Я просто поверить не могу, что она умерла. Беременность протекала хорошо, она была абсолютно здорова. Хочу, чтобы люди, которые могут быть к этому причастны ответили. Чтобы провели расследование и все было справедливо. Я понимаю, что осложнения после родов случаются, но как так, что ее не смогли спасти. И почему никто не поговорил со мной, ничего не объяснил", - рассказал Сергей.

Официального комментария от управления здравоохранения горсовета Запорожья пока нет.

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