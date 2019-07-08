Будьте осторожны!: мошенники продавали незарегистрированные лекарства от гипертонии

Злоумышленники организовали продажу через интернет незарегистрированного препарата от гипертонии.

Мошенники для распространения лекарства "Normalize" создали в сети страницы с предложением приобрести продукт за низкую цену (от 1 до 49 грн), сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Ссылки на страницы, где предлагают купить лекарство:

Также они обещали, что всего за один курс приема этого лекарственного средства можно нормализовать давление, избавиться от гипертонии, восстановить сосуды и защитить себя от инсульта и инфаркта.

Пример фальшивого сайта Скриншот

Пример фальшивого сайта Скриншот

Пример фальшивого сайта Скриншот

МОЗ Украины призывает быть бдительными и не верить этой рекламе, поскольку препарат "Normalize" незарегистрирован и его продают незаконно.

Ранее MedOboz сообщал, что в Украине поймали мошенников, которые занимались фальсификацией лекарств для онкобольных. Речь идет о онкопрепарате Keytruda, который является инновационным методом лечения рака.

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