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Будет хуже, чем коронавирус? Что едят в Китае: в сеть попали жуткие видео

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В Китае хотят внедрить законы против торговли и потребления экзотических видов животных из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Как передает Daily Mail, спрос на диких животных в Азии, особенно в Китае, ускоряет вымирание многих видов, а также создает постоянную угрозу для здоровья, которую власти не смогли полностью устранить.

Что касается смертельного вируса, то исследователи еще не объявили его окончательный источник, однако у него есть генетические маркеры, обнаруженные у нескольких видов животных.

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Сообщается, что если потребление нерегулируемой дикой природы будет продолжаться, то общественность будет вновь сталкиваться с повышенным риском появления новых вирусов, потенциально более смертоносных.

При этом еще 21 января в Китае запретили все поставки диких животных из Ухани. Власть также призвала общественность задуматься о рисках, связанных с употреблением таких видов.

Внимание, видео 18+

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • Представители Министерства здравоохранения Украины заявили, что в стране были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавирусом из Китая.

  • Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

  • Китайские ученые определили, как коронавирус передается человеку. Там выяснили, что он является гибридом вирусов змеи и летучей мыши.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Китай
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