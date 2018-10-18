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/Новости медицины

Бросить курить без ломки: ученые создали вакцину

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Создана уникальная вакцина, которая способна избавить человечество от никотиновой зависимости.

Исследование препарата, проведенное микробиологами и химиками Института Скриппса на лабораторных мышах, показало, что введение особого состава контролирующего синтез отдельных белков, помогает полностью вывести никотин из человеческого организма - сообщает Science Advances.

Первый прототип вакцины, был выполнен из обнаруженного и модифицированного учеными фермента NicA2, который может полностью разлагать никотин попадающий в человеческое тело и выводить его до наступления ломки.

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После, исследователи задались целью создать более эффективный препарат, а потому сделали и модифицировали фермент NicA2-J1. Новая вакцина должна была полностью уничтожить никотиновую зависимость.

Лабораторные исследования показали, что мышей, которые на протяжении длительного времени пили воду с подмешанным никотином, удалось в полной мере избавить от зависимости модифицированным ферментом.

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здоровье
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
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