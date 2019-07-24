В Израиле второй день идет забастовка медицинских сестер. Для страны и больных людей это – большая проблема. И, тем не менее, судя по претензиям, которые предъявляют медсестры, перегруженность больниц, недостаточность штатов, отмены снижения зарплат и введения 1500 дополнительных рабочих мест для младшего медицинского персонала, отмена ряда бюрократических задач (заполнение различного рода форм) и пр.

Глава профсоюза медсестер Илана Коэн заявила: "Медсестры и медбратья кричат, вместе со всеми гражданами Израиля, которые лежат в коридорах больниц в унизительных условиях, вместе с детьми, которые в отчаянии ждут в нескончаемых очередях и младенцами, которые не могут получить прививки в назначенное время. Мы требуем немедленного решения проблем, решения, которое позволит нам оказывать медицинскую помощь как положено". Коэн подчеркнула, что медсестры более не согласны работать вне рамок должностных инструкций и требований, заниматься выполнением бюрократических задач без дополнительного персонала и без прибавки к зарплате. Министерства здравоохранения и финансов несут прямую ответственность за то, что больницы переполнены, Министерство здравоохранения несет прямую ответственность за нехватку коек в больницах и очереди в поликлиниках.

Интересно, что около года тому назад, также была аналогичная краткосрочная забастовка (и я чуть не пострадал, ибо должен был получить переливание эритромассы, которое, к счастью, состоялось). Сейчас пока конца этому не видно, ибо профсоюз медработников и Минздрав не могут договориться.

Вы, наверное, понимаете, к чему я это пишу. Я не помню никаких протестных акций среди украинских медработников, хотя положение их многократно хуже, чем израильских коллег, а в перспективе может вообще стать невыносимым. Кто и когда видел профсоюз медработников в Украине? Какие-то взносы они, естественно, отбирают (и то я не знаю, как сейчас), но полностью импотентны, как и весь профсоюз в Украине.

Скажем, не заметил в СМИ я никакой реакции на сообщение начальницы Винницкого областного управления охраны здоровья Грабович о том, что в будущем году большинство районных больниц может не получить финансирования, ибо не выполнило обязательств в соответствии с реформой здравоохранения. У меня вопрос: а что будет людьми, проживающими в этих районах области? Кто их будет обследовать и лечить? Да, возможно, возможно, не заполнены какие-то документы, больницы не имеют компьютеров, интернета (или если есть, то ими не умеет пользоваться персонал) и было бы удивительно, если бы они моментально освоили эти вещи.

Скажем, в нашей приватной клинике при наличии и компьютеров, и интернета на это ушло около 5 лет – врачи категорически отказывались от этого, предпочитая ручкой заполнять амбулаторные карты. И вот что теперь будет со значительной частью населения Винницкой области (думаю, что это характерно и для других областей). Но никто не бастует, тихо, хотя угроза, на мой взгляд, очень серьезная. В этом (хотя есть и многие другие кардинальные признаки) серьезное отличие здравоохранения Израиля от украинского. И не только здравоохранения, хотя говорить об этом сегодня не хочется. Недовольные медики тихонько по одному (а где десятками и больше) увольняются и уезжают в Чехию, Польшу, Германию и пр. Страдают все – и их семьи и, главное, население Украины. Однако, дальше разговоров дело не идет. Так что, украинцы, будем лечиться по интернету, а уколы и манипуляции перейдут на семейный подряд?

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