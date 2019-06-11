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/Новости медицины

Корь в Украине: озвучена жуткая статистика заболеваемости

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В Украине в течение 23-й недели 2019 число заболевших корью составило 1133 человека, из них – 505 взрослых и 628 детей.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 6 июня 2019) зафиксировано 53 112 случаев болезни – 25 005 взрослых и 28 107 детей. От осложнений умерли 18 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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В Украине решили бесплатно прививать от опасной болезни

В период с 25 мая по 6 июня самое большое количество заболеваний зарегистрировано в следующих областях:

  • Харьковская – 156 больных: 97 взрослых и 59 детей;

  • Тернопольская – 89: 21 взрослый и 68 детей;

  • Львовская – 84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка;

  • Киевская – 80: 40 взрослых и 40 детей;

  • Киев – 100: 51 взрослый и 49 детей.

Корь

Корь

strana.ua

На сегодня прививка является единственной надежной защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Ранее MedOboz сообщал, что Верховный суд Украины подтвердил необоходимость всех прививок для посещения детьми учебных заведений.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
корьЦентр общественного здоровья
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Бессонова Елена
Бессонова Елена
Спacи6o всeм тeм, ктo покaзал мне сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/pjrtg6g Пpocтo пройдя прocтoй опpoc полyчилa пoчти пoлyгодoвyю заpплату)) Пoльзуйтесь, пока eсть возмoжнocть=)
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Суханова Кристина
Суханова Кристина
Мoя благодaрность томy, ктo показал мнe caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/xg34dn5 Прoсто пройдя прocтой oпpос получила почти полyгодовую зapплaту)) Пользyйтеcь, покa ecть возмoжность=)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
что блохастые,совсем запаршивили? Раскажите нам про Европу.
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