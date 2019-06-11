Корь в Украине: озвучена жуткая статистика заболеваемости

В Украине в течение 23-й недели 2019 число заболевших корью составило 1133 человека, из них – 505 взрослых и 628 детей.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 6 июня 2019) зафиксировано 53 112 случаев болезни – 25 005 взрослых и 28 107 детей. От осложнений умерли 18 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Новости В Украине решили бесплатно прививать от опасной болезни

В период с 25 мая по 6 июня самое большое количество заболеваний зарегистрировано в следующих областях:

Харьковская – 156 больных: 97 взрослых и 59 детей;

Тернопольская – 89: 21 взрослый и 68 детей;

Львовская – 84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка;

Киевская – 80: 40 взрослых и 40 детей;

Киев – 100: 51 взрослый и 49 детей.

Корь strana.ua

На сегодня прививка является единственной надежной защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Ранее MedOboz сообщал, что Верховный суд Украины подтвердил необоходимость всех прививок для посещения детьми учебных заведений.

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