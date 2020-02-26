На случай коронавируса в Киеве подготовлены шесть больниц

На случай вспышки коронавируса COVID-2019 или другой опасной инфекции в Киеве определены шесть госпитальных баз: три взрослых и три детских.

Об этом рассказал в эфире ObozTV глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его данным, всего в столице более 500 койко-мест для инфекционных больных.

"Все базы обеспечены инфекционными боксами, санитарной одеждой, специальными устройствами, в том числе реанимационными. Что касается койко-фонда, то в Киеве свыше 500 койко-мест только для заболевших опасными заболеваниями", – отметил Рубан.

По его словам, подготовка инфекционных стационаров и обучение медицинских сотрудников сейчас проводится в штатном режиме.

"Украина встречала и пандемический грипп, и SARS, и Эбола. Медицинская сфера знает, как бороться с такими болезнями", – подчеркнул он.

При этом Рубан добавил, что населению необходимо разъяснять ситуацию с коронавирусом.

"Коронавируса не стоит так бояться, как озвучивается в некоторых СМИ. Да, это агрессивный возбудитель, новый возбудитель, но мы уже наблюдаем стабилизацию ситуации и снижение заболеваемости в Китае", – напомнил специалист.

Глава Госпродпотребслужбы обратил внимание на уровень заболеваемости гриппом А и предупредил, что сегодня он более опасен для украинцев.

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Как писал OBOZREVATEL, всего с начала эпидемиологического сезона (в октябре 2019 года) от осложнений, вызванных гриппом, в Украине скончались почти 40 человек.

Жертвами нового коронавируса, вспыхнувшего в китайском городе Ухань, по состоянию на 26 февраля стали более 2700 человек. Всего заболели свыше 78 тысяч, и почти 30 тысяч из них уже вылечились. Таким образом смертность от коронавируса, по подсчетам ученых, составляет от 2% до 4% в Ухане и 0,7% за его пределами.

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