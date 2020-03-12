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Болезни, убивающие тысячи людей в день: коронавирус оказался не таким и страшным

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику, в которой показано, сколько людей в сутки умирают от тех или иных заболеваний. Напугавший весь мир новый коронавирус COVID-19 оказался в ней на 17-м месте, а на первом же разместился давно известный всему миру туберкулез.

Итак, согласно информации ВОЗ, в десятку самых смертоносных заболеваний вошли:

Туберкулез – в сутки уносит 3014 жизней;

Гепатит В – убивает за день 2430 человек;

Пневмония – 2216 жертв в день;

ВИЧ/СПИД – 2210 жизней в сутки;

Малярия – 2002 жертвы в сутки;

Шигеллез – 1664 жертвы;

Ротавирус – уносит 1233 жизни в день;

Грипп – 1027 жертв;

Норовирус – 548 жизней;

Коклюш – 440 пациентов в день.

Также в список вошли холера, менингит, тиф и другие болезни. COVID-19 в нем занял 17 место – в день он уносит порядка 56 жизней.

Болезни, убивающие тысячи людей в день: коронавирус оказался не таким и страшным

Стоит отметить, что большинство самых смертоносных болезней занимают первые места в этой статистике уже давно, несмотря на то, что против них есть вакцины и они хорошо изучены.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для чего в Украине ввели карантин.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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