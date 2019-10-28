Болезнь финансового груза: ученые нашли лекарство

В США компания Biogen хочет получить право на распространение препарата адуканумаб, который может стать первым в мире препаратом против болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Препарат изначально создан швейцарской компанией Neurimmune.

Решение принято после анализа данных исследований, в ходе которых у 2066 пациентов с ранней болезнью Альцгеймера наблюдалось улучшение познавательных функций, в частности памяти, языковых способностей и ориентации в пространстве. Для лечения больные получали в течение 18 месяцев увеличенные дозы адуканумаба.

Reuters пишет, что компании Biogen предстоит непростая задача убедить американский регулятор в эффективности адуканумаба. После анонсирования 22 октября планов регистрации перспективного препарата стоимость компании выросла на 42 процента.

В марте Biogen отказалась регистрировать адуканумаб, поскольку результаты исследований не подтвердили его эффективность. Однако впоследствии, после получения более полных данных, учитывающих пациентов, принимавших высокие дозы препарата, изменила свою позицию.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов человек с деменцией, а ежегодно наблюдается почти 10 миллионов новых случаев заболевания. По данным некоторых исследований, болезнь Альцгеймера принадлежит к заболеваниям, которые накладывают самый тяжёлый финансовый груз на общество в развитых странах.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США нашелся мужчина со зловещей болезнью Джокера, из-за которой у него случаются неконтролируемые приступы смеха.

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