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/ Пульмонология

Более 60% населения Земли: эпидемиолог дал страшный прогноз о коронавирусе

1.7т
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Эпидемия нового типа коронавируса может охватить от 60 до 80% населения Земли, если не будут приняты все необходимые меры для его локализации.

С таким неутешительным прогнозом выступил ведущий эпидемиолог общественного здравоохранения Гонконга Габриэль Люнг, передает "Украинская правда" со ссылкой на The Guardian.

Коронавирус может охватить более половины населения мира

Коронавирус может охватить более половины населения мира

Pixabay

Заявление эпидемиолог сделал на фоне слов главы Всемирной организации здравоохранения о том, что случаи заболевания коронавирусом среди людей, не посещавших Китай, может быть только "верхушкой айсберга". Люнг подчеркнул, что сейчас самое главное выяснить размеры и формы этого "айсберга".

Он отметил, что, по мнению большинства экспертов, каждый зараженный человек может передать вирус примерно 2,5 другим людям. На основе этих данных был просчитан вероятный масштаб охвата населения – 60-80%.

Эпидемиолог добавил, что, если карантинные меры Китая не сработают, коронавирус не удастся локализовать. Тогда миру придется действовать иначе – вместо сдерживания вируса, смягчать его последствия. "Заразится ли от 60 до 80% населения мира? Возможно, нет. Может быть, это придет волнами. Может быть, вирус ослабит свою летальность…", – сказал Люнг.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным китайских властей, от нового типа коронавируса - 2019-nCoV погибло уже 1016 человек. Только за минувшие сутки, с 10 на 11 февраля, зафиксировано 108 новых смертей. Общее число заражений достигло 42 638, выздоровели – 3996 человек.

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Тема
Коронавирус
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Интересно, кому выгодна эта истерия? Наверняка ученые уже имеют какие-то исследования, которые уже формируют общую картину борьбы с вирусом. Если конечно это вирус природного происхождения, а не мутант из лаборатории бактериалогического оружия, способный к многократной мутации. Если это мутант и мы не имеем антидота, то да, многим будет капец!
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