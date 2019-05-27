Более $2 млн: самое дорогое лекарство в мире выпустят в Швейцарии

Самый дорогой в мире препарат Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте до двух лет будут выпускать в Швейцарии.

Разрешение регулятора на его продажу получила швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG, пишет Корреспондент со ссылкой на сообщение фирмы.

Wall Street Journal

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США одобрило использование одноразового препарата Zolgensma, стоимость которого составляет $2,125 млн, сообщили в компании. Для сравнения, стоимость второго самого дорогого в мире препарата под названием Luxturna составляет $850 тысяч.

Novartis даст страховым компаниям возможность оплачивать стоимость препарата равными частями в течение пяти лет. Компания также обещает частично возместить потраченную на лекарство сумму в случае, если оно окажется неэффективным.

"Одобрение Zolgensma является подтверждением того, насколько существенно генная терапия может изменить процесс лечения опасных для жизни генетических заболеваний, например, спинальной мышечной атрофии", – сказал глава Novartis Вас Нарасимхан.

"Мы верим, что Zolgensma сможет дать детям и их семьям, страдающим от этого разрушительного заболевания, жизнь, полную возможностей", – говорится в его заявлении.

Напомним, спинальная мышечная атрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и их атрофии.

Как сообщал OBOZREVATEL, швейцарская фармкомпания Weleda все еще продает во Франции запрещенное лекарство от рака.

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