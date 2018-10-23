С октября 2018 года в Украине доступен новый препарат Ксаврон, который в два раза эффективнее базисной терапией в уменьшении неврологических последствий острого ишемического инсульта.

Фармацевтическая Корпорация "ЮРіЯ-ФАРМ" получила разрешение МОЗ Украины на реализацию препарата Ксаврон с действующим веществом эдаравон. Лекарственное средство показано при функциональных нарушениях, связанных с острым ишемическим инсультом и замедлением прогрессирования бокового амиотрофического склероза (БАС).

Регистрационные исследования показали, что у каждого третьего пациента, который принимал эдаравон в первый 24 часа после начала заболевания, в результате констатировалось полное отсутствие функциональных неврологических последствий инсульта.

Согласно данным всемирно известного научного обзора Кокрановского общества эдаравон есть эффективным средством терапии острого ишемического инсульта. Назначение препарата в ранние сроки после начала заболевания обеспечивает уменьшение неврологических последствий в два раза эффективнее в сравнении с базисной терапией.

"Ксаврон, как блокатор ишемического каскада защищает клетки в тканях головного мозга, страдающих от недостаточного поступления крови через закупоренные тромбом сосуды. Препарат позволяет значительно уменьшить инфаркт головного мозга и избежать функциональных нарушений", - рассказала про Ксаврон директор роста Корпорации "ЮРіЯ-ФАРМ" Наталия Деркач.

В Украине 60% пациентов, которые перенесли острый инсульт, имеют устойчивые неврологические функциональные нарушения, мешающие нормальной жизнедеятельности. Теперь, когда Ксаврон зарегистрировали в Украине, врачи могут назначать новейшую терапию для лечения инсульта, которая сохранит не одну жизнь.

Для справки: Корпорация "ЮРіЯ-ФАРМ" покрывает 60% потребностей лечебно-профилактических заведений в госпитальных растворах. Благодаря имеющемуся ассортименту компания обеспечивает полный спектр инфузийных решений для широкого круга заболеваний. Корпорация "ЮРіЯ-ФАРМ" наладила производство как хорошо известных госпитальных растворов, так и линейку оригинальных инфузийных препаратов не имеющих аналогов.